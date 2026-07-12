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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يبحث مع رئيس "الأنوكا" ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية زيادة عدد الألعاب بدورة الألعاب الأفريقية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
حسام الحارتي
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استقبل جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، الجزائري مصطفى براف، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "الأنوكا"، بحضور المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، ومناقشة عدد من الملفات الرياضية القارية والدولية. 

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات، في مقدمتها زيادة عدد الألعاب بدورة الألعاب الأفريقية المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، إلي جانب استعراض الخطط التنظيمية والفنية للبطولة، كذلك بحث آليات التنسيق بين المؤسسات الرياضية الأفريقية، بالإضافة إلي دعم الحركة الأولمبية بالقارة والتعاون بين اللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية. وخلال اللقاء، أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها ملف استضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027، والألعاب الأفريقية المدرجة والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، مشيرًا إلى أن مصر تدعم المطالبات بزيادة عدد الألعاب المدرجة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، بما يتيح فرصاً أكبر أمام الرياضيين الأفارقة للتأهل والمنافسة على الساحة الأولمبية. وأضاف وزير الشباب والرياضة أن مصر تمتلك إمكانات تنظيمية وفنية ولوجستية كبيرة تؤهلها لتقديم نسخة استثنائية من دورة الألعاب الأفريقية، بما يعكس مكانة القارة السمراء على الساحة الرياضية الدولية، ويسهم في دعم الشباب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية أفريقيا 2063.

 من جانبه، أعرب مصطفى براف، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "الأنوكا"، عن تقديره للدولة المصرية على جهودها المستمرة في دعم الرياضة الأفريقية، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين "الأنوكا" ووزارة الشباب والرياضة المصرية واللجنة الأولمبية المصرية. 

وأكد براف ثقته في قدرة مصر على تنظيم دورة الألعاب الأفريقية 2027 بأعلى مستوى، في ظل ما تمتلكه من منشآت رياضية حديثة وخبرات تنظيمية متميزة، بما يعكس مكانتها التاريخية ودورها الريادي في خدمة الرياضة بالقارة الأفريقية. ومن جانبه، أكد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن اللجنة الأولمبية المصرية تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة وجميع الاتحادات الرياضية الوطنية، لضمان أفضل استعداد للمنتخبات المصرية خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، إلى جانب الإعداد لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027، بما يليق باسم ومكانة الدولة المصرية.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة مصطفى براف اللجان الأولمبية الأفريقية المهندس ياسر إدريس

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