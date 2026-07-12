والدة سما رامي: الرئيس السيسي مهد الطريق لذوي الهمم ومنحهم حقوقًا وفرصًا حقيقية

أشادت سوزان طلعت، والدة سما رامي، بما وصفته بالدعم الكبير الذي توليه الدولة لذوي الهمم، مؤكدة أن السنوات الماضية شهدت خطوات مهمة نحو تمكينهم ودمجهم في مختلف مناحي الحياة.

أهمية عدم الالتفات إلى الأحكام

وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان داعمًا لابنتها سما، واستحضر كلمات وجهها إليها سابقًا للتأكيد على أهمية عدم الالتفات إلى الأحكام السلبية، معتبرة أن هذه الرسالة كان لها أثر كبير في دعمها معنويًا.

تهيئة البيئة المناسبة

وأضافت أن ذوي الهمم حصلوا خلال السنوات الأخيرة على حقوق وفرص أكبر للمشاركة في المجتمع، مشيرة إلى أن مؤسسات الدولة عملت على تهيئة البيئة المناسبة لتمكينهم وتعزيز اندماجهم في مختلف المجالات.

وأكدت أن ما تحقق منذ عام 2018 مثل نقطة تحول بالنسبة للأشخاص ذوي الهمم وأسرهم، موضحة أنهم لمسوا اهتمامًا متزايدًا بقضاياهم وحقوقهم، وهو ما منحهم الثقة في مواصلة تحقيق النجاحات.

وشددت سوزان طلعت على أهمية استمرار جهود الدعم والتمكين، مؤكدة أن إتاحة الفرصة أمام ذوي الهمم لإثبات قدراتهم تسهم في تعزيز مشاركتهم الفاعلة داخل المجتمع، وتفتح أمامهم آفاقًا أوسع لتحقيق طموحاتهم.