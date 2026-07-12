جدل بعد تصريحات جوري بكر عن زواج أصحاب متلازمة داون.. ووالدة سما رامي ترد

أثارت الفنانة جوري بكر حالة من الجدل بعد تصريحاتها بشأن زواج أصحاب متلازمة داون، والتي قالت خلالها إنها لا تؤيد زواجهم، متسائلة: “هل ده في شرع ربنا؟.. وهل يجب عليهم الزواج؟.. الأطفال الأبرياء دول مش بيتجوزوا”.

وفي المقابل، ردّت سوزان، والدة سما رامي، التي احتفلت مؤخرًا بزفاف ابنتها من أحد ذوي الهمم، على الجدل الدائر عبر حسابها على “فيسبوك”، مؤكدة أنها لن ترد على ما وصفته بـ”التريند”.

وقالت والدة العروس: “محدش يرد على اللي محدش يعرفها غير أهلها علشان هو ده هدفها تركب التريند، يمكن تشتهر والناس تعرفها.”

وأثارت تصريحات جوري بكر ورد والدة سما رامي تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت آراء المتابعين بين مؤيد ومعارض، خاصة في ظل النقاش حول حقوق الأشخاص من ذوي متلازمة داون في الزواج وتكوين أسرة.