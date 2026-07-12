أخبار السيارات| شيرى اريزو 6 جي تي 2027 تباع بهذه المزايا.. مواصفات سكودا سوبيرب 2026 الجديدة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات.. تتضمن تقاريرا عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

أعلنت شركة لاندروفر عن طرازها الجديد لاندروفر ديفندر موديل 2027، وتنتمي ديفندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وشهدت ديفندر إضافة فئة جديدة تحمل اسم Vertex، إلى جانب توسيع خيارات التخصيص.

أعلنت شركة مكلارين عن طرازها الجديد مكلارين 788HS، وتنتمي 788HS لفئة السيارات السوبر كار، وتمثل 788HS الوداع الأخير لعائلة موديلات 720S و765LT و750S.