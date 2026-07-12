وزير إعلام لبنان : مصر شريك أساسي للبنان ونتطلع إلى توسيع التعاون الإعلامي

أكد وزير الإعلام اللبنانى بول مرقص، متانة العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان ومصر، مشددًا على أن هذه العلاقات تتجاوز الأطر الرسمية إلى عمق الروابط الثقافية والإنسانية والحضارية، وأن مصر كانت ولا تزال شريكًا أساسيًا للبنان وركيزة للاستقرار العربي، ولها دور محوري في دعمه في مختلف المحطات.

وقال مرقص- فى تصريحات خاصة الى وكالة أنباء الشرق الأوسط- إن التعاون الإعلامي بين البلدين يشكل نموذجًا للتكامل العربي، سواء عبر تبادل الخبرات والتجارب المهنية، أو من خلال التدريب وإنتاج المحتوى المشترك ومواكبة التحول الرقمي في القطاع الإعلامي، لافتًا إلى أن الإعلام يواجه تحديات مشتركة أبرزها مكافحة الأخبار المضللة وخطاب الكراهية وتعزيز الإعلام المهني والمسؤول.

وأعرب عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون بين وزارة الإعلام اللبنانية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، وكذلك بين الوكالة الوطنية للإعلام ووكالة أنباء الشرق الأوسط وسائر المؤسسات الإعلامية في البلدين، عبر تبادل الأخبار والخبرات وتنظيم برامج تدريبية مشتركة وإطلاق مبادرات إعلامية تعكس القضايا العربية المشتركة.

و قال مرقص: "نجحنا بعد أكثر من 16 عامًا، في إعادة مشروع قانون الإعلام إلى صدارة الأولويات التشريعية ومواكبة مساره حتى إقراره، في خطوة تُعد من أبرز الإصلاحات التي شهدها القطاع الإعلامي في لبنان منذ عقود".

ويكرّس القانون الجديد ضمانات واسعة لحرية الإعلام وحماية الصحفيين، من خلال إلغاء التجريم وعقوبات السجن والتوقيف الاحتياطي في قضايا النشر، وإلغاء محكمة المطبوعات وإنهاء اختصاص القضاء العسكري في القضايا الإعلامية، واستحداث محكمة مدنية متخصصة ومستقلة للنظر في النزاعات الإعلامية.

وأضاف أن القانون ينص على تعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية، وإدراج الإعلام الرقمي والمواقع الإلكترونية ضمن أحكامه للمرة الأولى، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة للإعلام، واعتماد مبدأ "العلم والخبر" بدل نظام الترخيص للمطبوعات، إلى جانب وضع إطار قانوني لمواجهة خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة والمفبركة، بما يوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية وصون السلم المجتمعي.