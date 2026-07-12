قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية مدينة "رأس الحكمة"
وإيه المشكلة يعني.. الغندور يثير الجدل بشأن تغيير اللائحة من أجل مشاركة الأهلي في دور الأبطال
مصر والإمارات.. يدٌ واحدة ورؤية مشتركة في قمة «السيسي وبن زايد» بالعلمين| فيديو
خطوة جديدة تقرب إمام عاشور من الحلم الأوروبي.. تفاصيل
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات رأس الحكمة وتسليم التعويضات للمستحقين من الأهالي
موقف تريزيجيه من البقاء في الأهلي بالموسم الجديد
فيفا يدرس زيادة منتخبات كأس العالم إلى 64 بداية من 2030
لتعظيم الإنتاج وزيادة الصادرات.. وزير الإنتاج الحربي: لا تهاون في تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية
الأردن يعلن الحداد 4 أيام على وفاة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني
ديمبيلي يحذر من لامين يامال: قادر على تدمير أي منافس إذا مُنح المساحة
المعدن الأصفر يسجل مفاجأة جديدة .. سعر جرام الذهب في مصر الآن
الكاميرا صورتهم.. القبض على شخصين سرقا أموالا من داخل سيارة بمدينة نصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير إعلام لبنان : مصر شريك أساسي للبنان ونتطلع إلى توسيع التعاون الإعلامي

وزير إعلام لبنان
وزير إعلام لبنان
أ ش أ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد وزير الإعلام اللبنانى بول مرقص، متانة العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان ومصر، مشددًا على أن هذه العلاقات تتجاوز الأطر الرسمية إلى عمق الروابط الثقافية والإنسانية والحضارية، وأن مصر كانت ولا تزال شريكًا أساسيًا للبنان وركيزة للاستقرار العربي، ولها دور محوري في دعمه في مختلف المحطات.

وقال مرقص- فى تصريحات خاصة الى وكالة أنباء الشرق الأوسط- إن التعاون الإعلامي بين البلدين يشكل نموذجًا للتكامل العربي، سواء عبر تبادل الخبرات والتجارب المهنية، أو من خلال التدريب وإنتاج المحتوى المشترك ومواكبة التحول الرقمي في القطاع الإعلامي، لافتًا إلى أن الإعلام يواجه تحديات مشتركة أبرزها مكافحة الأخبار المضللة وخطاب الكراهية وتعزيز الإعلام المهني والمسؤول.

وأعرب عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون بين وزارة الإعلام اللبنانية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، وكذلك بين الوكالة الوطنية للإعلام ووكالة أنباء الشرق الأوسط وسائر المؤسسات الإعلامية في البلدين، عبر تبادل الأخبار والخبرات وتنظيم برامج تدريبية مشتركة وإطلاق مبادرات إعلامية تعكس القضايا العربية المشتركة.

و قال مرقص: "نجحنا بعد أكثر من 16 عامًا، في إعادة مشروع قانون الإعلام إلى صدارة الأولويات التشريعية ومواكبة مساره حتى إقراره، في خطوة تُعد من أبرز الإصلاحات التي شهدها القطاع الإعلامي في لبنان منذ عقود".

ويكرّس القانون الجديد ضمانات واسعة لحرية الإعلام وحماية الصحفيين، من خلال إلغاء التجريم وعقوبات السجن والتوقيف الاحتياطي في قضايا النشر، وإلغاء محكمة المطبوعات وإنهاء اختصاص القضاء العسكري في القضايا الإعلامية، واستحداث محكمة مدنية متخصصة ومستقلة للنظر في النزاعات الإعلامية.

وأضاف أن القانون ينص على تعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية، وإدراج الإعلام الرقمي والمواقع الإلكترونية ضمن أحكامه للمرة الأولى، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة للإعلام، واعتماد مبدأ "العلم والخبر" بدل نظام الترخيص للمطبوعات، إلى جانب وضع إطار قانوني لمواجهة خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة والمفبركة، بما يوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية وصون السلم المجتمعي.

وزير الإعلام اللبنانى بول مرقص عمق الروابط الثقافية والإنسانية والحضارية عمق الروابط الثقافية والإنسانية والحضارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

ميسي

رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي

مرتبات يوليو 2026

صرف 1000 جنيه شهريًا بخلاف الزيادة والعلاوة.. مفاجأة بشأن مرتبات يوليو 2026 لهؤلاء

صبري نخنوخ

براءة صبري نخنوخ في قضية مخالفات بناء بالعجوزة

كأس العالم

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026

سعر الدولار

مع بدء العمل في البنوك اليوم..تعرّف على سعر الدولار الآن

أرشيفية

وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر عن عمر يناهز 74 عاماً

حالة الطقس

استعدوا لحرارة قياسية.. موجة "الصهد الرطب" تضرب البلاد في هذا الموعد

ترشيحاتنا

حملات مكثفة للتصدي لمخالفات إهدار مياه الشرب بمدينة الأمل

حملات مكثفة للتصدي لمخالفات إهدار مياه الشرب بمدينة الأمل بالقاهرة

التقديم بكلية الشرطة

شروط التقديم بكلية الشرطة 2026

وزير إعلام لبنان

وزير إعلام لبنان : مصر شريك أساسي للبنان ونتطلع إلى توسيع التعاون الإعلامي

بالصور

محافظ الشرقية يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ودفع معدلات الأداء

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أول سيارة سباق كهربائية.. فريق سباقات جامعة عين شمس يستعد للمشاركة على ‏حلبة سيلفرستون بإنجلترا ‏

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

محافظ الشرقية: تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط للشوارع

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الشرقية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد