رئيس الوزراء يوجه بتطوير آليات عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مكتبه مساء اليوم، الدكتور مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي الجديد لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي السابق للجهاز، وذلك في إطار مراسم تسليم وتسلم مهام رئاسة الجهاز.

دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لما بذله باسل رحمي من جهود خلال فترة توليه رئاسة الجهاز، مشيدًا بما تحقق من تطوير في أداء الجهاز، وتعزيز دوره في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوسيع نطاق الخدمات والبرامج التمويلية والفنية المقدمة لأصحاب المشروعات، بما أسهم في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يمثل قاعدة قوية يمكن البناء عليها، معربًا عن خالص تمنياته لـ باسل رحمي بالتوفيق في مسيرته المقبلة، مثمنًا ما قدمه من عطاء وجهد خلال فترة قيادته للجهاز.



كما هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى إسماعيل بمناسبة توليه رئاسة الجهاز، مؤكدًا ثقته في قدرته على استكمال مسيرة التطوير والبناء على ما تحقق من نتائج، بما يسهم في تعزيز دور الجهاز في دعم رواد الأعمال والشباب، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بهذا القطاع الحيوي وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية مواصلة العمل على تطوير آليات عمل الجهاز، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في إتاحة التمويل والدعم الفني والتسويقي لأصحاب المشروعات، مع تعزيز التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية، وزيادة معدلات التشغيل، ودعم الإنتاج المحلي.