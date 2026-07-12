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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع مستجدات الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

رئيس الوزراء يتابع مستجدات الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
أ ش أ
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 أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية البناء على الدروس المستفادة من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، سعيًا لسرعة دخول مختلف المشروعات المقترح تنفيذها فى إطار المرحلة الثانية من المبادرة الخدمية؛ تعظيمًا لما يتم ضخه من استثمارات تستهدف تحسين ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الأحد؛ لمتابعة مستجدات الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق، واللواء وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبدالعظيم مدير مكتب "دار الهندسة" استشاري المشروع، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وقال رئيس الوزراء "إن هذا الاجتماع يأتي فى إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات التى يتم عقدها لبحث واستعراض مختلف الاستعدادات الخاصة ببدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالنظر لدور مشروعات تلك المبادرة فى جهود تحسين مستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة فى العديد من القطاعات الحيوية لمواطني القرى المستهدفة".

وتناول الاجتماع استعراضا لمختلف مكونات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وما تتضمنه من مشروعات فى العديد من القطاعات الخدمية والتنموية، والبرامج الزمنية المقترحة لتنفيذ هذه المشروعات واستلامها ودخولها الخدمة، وبدء استفادة المواطنين بالقرى المستهدفة من هذه الخدمات.

وفي السياق، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أهمية التوسع في استخدام المكونات محلية الصنع في تنفيذ مختلف المشروعات؛، بما يدعم جهود تعزيز وتوطين الصناعات والمنتجات المحلية المرتبطة بالمشروعات الخدمية والتنموية وبما ينعكس على تحقيق المزيد من الأهداف التنموية والاقتصادية.

وتطرق الاجتماع إلى مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تمت الإشارة إلى أن عدد القرى التي تم الانتهاء منها حتى الآن وصل إلى 850 قرية، وأن الفترة من 17 يونيو الماضي وحتى اليوم /الأحد/ شهدت الانتهاء من 55 قرية، كما تم الانتهاء من 159 مشروعا خلال هذه الفترة، واستلام 176 مشروعا في مختلف القطاعات.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الدروس المستفادة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الخدمية اجتماع رئيس الوزراء

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