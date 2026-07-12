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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يخاطب الكاف للحصول على الدفعة المتبقية من مكافأة وصيف الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة
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خاطب مجلس إدارة نادي الزمالك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، للمطالبة بالحصول على الدفعة المتبقية من مكافأة الفريق بعد احتلاله وصافة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطلب الزمالك صرف مبلغ 600 ألف دولار، وهي القيمة المتبقية من مكافأة الوصيف، بعدما سبق للنادي أن تسلم 400 ألف دولار من إجمالي المكافأة المستحقة.

وتنتظر إدارة القلعة البيضاء رد الاتحاد الأفريقي بشأن موعد تحويل المبلغ المتبقي، في ظل سعي النادي لتوفير السيولة المالية اللازمة والوفاء بالتزاماته خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع الاستعدادات للموسم الجديد.

ويأمل الزمالك في إنهاء هذا الملف خلال الأيام المقبلة، خاصة أن المستحقات تمثل جزءًا مهمًا من الموارد المالية الخاصة بالنادي.
 

نادي الزمالك الزمالك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف كأس الكونفدرالية الأفريقية

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