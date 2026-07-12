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الزمالك يشكر فرجاني ساسي بعد تسوية مستحقاته المالية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يشكر فرجاني ساسي بعد تعاونه في أزمة مستحقاته

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
عبدالله هشام
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تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالشكر إلى التونسي فرجاني ساسي، اللاعب  السابق بالفريق الأول لكرة القدم، تقديرًا لتعاونه في ملف مستحقاته المالية المتأخرة لدى الزمالك.

وثمن مجلس إدارة نادي الزمالك موافقة فرجاني ساسي على جدولة مستحقاته، إلى جانب تنازله عن جزء منها، في خطوة تعكس تقديره الكبير لنادي الزمالك وجماهيره، وحرصه على دعم استقرار النادي خلال المرحلة الحالية.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك اعتزازه بالعلاقة الطيبة التي تجمعه باللاعب، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته الكروية .

اقتراب حل أزمات الزمالك

اقترب نادي الزمالك من إنهاء القضايا التي تعطل حصوله على الرخصة الأفريقية إستعدادا للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الجديد.

ويتبقى فقط 3 قضايا لإنهاء ملف إيقاف القيد وحل الأزمة الخاصة بالرخصة الأفريقية بمبلغ أقل من 3 مليون دولار

ويسعى الزمالك لإنهاء ملف نادي أوليكساندريا الأوكراني في صفقة البرازيلي خوان بيزيرا حيث يتبقي قسطين متأخرين بقيمة 800ألف دولار

ويعد الملف الأكثر قوة هو الخاص بمستحقات إبراهيما نداي حيث حصل على حكم من الفيفا بقيمة مليون و600 ألف دولار بجانب الفوائد المستحقة عن تأخير حصوله على المستحقات المالية

كما يتبقى 500 ألف دولار لنادي سانت إيتيان الفرنسي في صفقة انتقال المغربي محمود بنتايك لنادي الزمالك.

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