شوبير: الزمالك تفاجأ بانضمام سانتوس لـ الكويت الكويتي.. ومعتمد جمال خيار بديل

أكد الإعلامي أحمد شوبير عن رغبة الزمالك في التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة الحالية لتولى مهمة الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: “كان هناك مفاوضات مع سانتوس، ولكن المدرب فضل الانضمام للكويت الكويتي بسبب عدم تنفيذ الزمالك لطلباته المتمثلة في 3 أشهر راتب كمقدم”.

وأضاف: “الزمالك يفاوض عددا من المدربين الأجانب، وفي حال فشل المفاوضات سيكون هناك لجوء لـ معتمد جمال”.

وواصل: “الإدارة تريد معتمد جمال لكن جون إدوارد المدير الكرة والمسئول عن الملف بالكامل يرغب في التعاقد مع مدرب أجنبي، وفي حال إنشاء شركة الكرة ستصبح الإدارة بعيدة تماما عن الملف”.

قضايا الزمالك

اقترب نادي الزمالك من إنهاء القضايا التي تعطل حصوله على الرخصة الأفريقية استعدادا للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الجديد.

ويتبقى فقط 3 قضايا لإنهاء ملف إيقاف القيد وحل الأزمة الخاصة بالرخصة الأفريقية بمبلغ أقل من 3 ملايين دولار.

ويسعى الزمالك لإنهاء ملف نادي أوليكساندريا الأوكراني في صفقة البرازيلي خوان بيزيرا، حيث يتبقى قسطين متأخرين بقيمة 800 ألف دولار.

ويعد الملف الأكثر قوة هو الخاص بمستحقات إبراهيما نداي، حيث حصل على حكم من الفيفا بقيمة مليون و600 ألف دولار بجانب الفوائد المستحقة عن تأخير حصوله على المستحقات المالية.

كما يتبقى 500 ألف دولار لنادي سانت إيتيان الفرنسي في صفقة انتقال المغربي محمود بنتايك لنادي الزمالك.