اتحاد الكرة: ندرس تنظيم كأس أمم أفريقيا 2028

أكد حمادة الشربيني عضو اتحاد الكرة، ان اتحاد الكرة ينوي تقديم ملف استضافة كأس أمم أفريقيا 2028.

وقال الشربيني في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: فرحة الشعب اكبر دافع للعمل اكثر فأكثر.

وأضاف: ونفكر جديًا في تنظيم امم أفريقيا 2028 من اجل رد الجميل للجماهير المصرية والعربية على ما قدموه لنا خلال بطولة كأس العالم 2026.

وتابع: ندرس ذلك بقوة، والقيادة السياسية حريصة على توفير كافة السبل ومصر قادرة على تنظيم بطولة كأس العالم وايضًا كأس العالم للصالات ولكن ملف تنظيم أمم أفريقيا 2028 على رأس أولوياتنا في الوقت الحالي.

وواصل: أثناء جلستنا في اتحاد الكرة، كنا حريصين حول التحدث عن امكانية تنظيم كأس أمم أفريقيا 2028 ونحن قادرين ولدينا البنية التحتية المميزة لاستضافة البطولة.