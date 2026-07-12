وزير البترول يبحث مع مناجم الأردنية التعاون في صناعات التعدين والفوسفات

في إطار زيارته الحالية للمملكة الأردنية الهاشمية، التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس عبدالوهاب الرواد، الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، بحضور المهندس ياسر صلاح الدين، رئيس شركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعي، والدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية.

وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال استغلال خام الفوسفات والصناعات التعدينية القائمة عليه، وفي مقدمتها صناعة الأسمدة الفوسفاتية، خاصة في ظل ما يمتاز به البلدان من احتياطيات واعدة من خام الفوسفات، وخبرات فنية في مجالات التعدين والصناعات المرتبطة به، بما يفتح آفاقًا جديدة لشراكات تحقق قيمة مضافة وعائدًا اقتصاديًا مستدامًا للجانبين.

وشهد اللقاء استعراض استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم القيمة المضافة من خام الفوسفات، من خلال التوسع في الصناعات التحويلية، وعلى رأسها إنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من تنافسية القطاع وجاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أكد وزير البترول أن الإصلاحات الجارية في قطاع التعدين، وما يصاحبها من تطوير للتشريعات وتهيئة مناخ الاستثمار، تستهدف إقامة مشروعات صناعية متكاملة تحقق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات التعدينية، وتدعم تحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أشاد المهندس عبدالوهاب الرواد بما تشهده مصر من خطوات متسارعة لتطوير قطاع التعدين، مؤكدًا اهتمام شركة مناجم الفوسفات الأردنية بالتعاون مع الجانب المصري بما يحقق المصالح المشتركة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق بين فرق العمل الفنية المتخصصة، لدراسة فرص التعاون المشترك ووضع آليات تنفيذية تترجمها إلى مشروعات وشراكات عملية تحقق المصالح المتبادلة، وتعزز التكامل بين البلدين في مجال الصناعات التعدينية لتعزيز القيمة المضافة والعائد الاقتصادي.