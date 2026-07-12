قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سموتريتش يرثي ليندسي جراهام: إسرائيل فقدت أحد أعظم أصدقائها في واشنطن
أخبار التوك شو| النائب محمد أبو العينين يترأس قمة رؤساء برلمانات الاتحاد.. والرئيس السيسي يتقدم بخالص التعازي لقطر
علاقة غريبة بمدرسها.. جيدا منصور تزيد اللغز غموضا بمسلسل تحت السن
أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد 12-7-2026
شركتان مصريتان بصدد التعاقد لتوصيل الغاز لمدينتي معان والموقر بالأردن
سنتكوم: مضيق هرمز مفتوح.. وإيران لا تسيطر على الممر الملاحي
سلطنة عمان تحتج رسميا لدى إيران.. استدعاء السفير ومطالبة باحترام السيادة وحسن الجوار
الأهلي يحدد موعد معسكر إسبانيا.. ومواجهة ودية مرتقبة أمام برشلونة
الإعدام شنقًا لسائق أنهى حياة طفل دهسًا أثناء محاولة سرقة سيارته بالقليوبية
خطوة بخطوة.. كيف تقدم في كلية الشرطة لعام 2026 - 2027
النيابة العامة تستمع لأقوال مدير نادي غزل المحلة وآخرين في واقعة وفاة طفــل أثناء التدريبات
فيديو يثير الذعر.. صحة سوهاج تكشف حقيقة ظهور ثعابين داخل مستشفى الصدر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول يبحث مع مناجم الأردنية التعاون في صناعات التعدين والفوسفات

وزير البترول يبحث مع الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية التعاون في الصناعات التعدينية وتعظيم القيمة المضافة للفوسفات
وزير البترول يبحث مع الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية التعاون في الصناعات التعدينية وتعظيم القيمة المضافة للفوسفات
أمل مجدى
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

في إطار زيارته الحالية للمملكة الأردنية الهاشمية، التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس عبدالوهاب الرواد، الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، بحضور المهندس ياسر صلاح الدين، رئيس شركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعي، والدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية.

وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال استغلال خام الفوسفات والصناعات التعدينية القائمة عليه، وفي مقدمتها صناعة الأسمدة الفوسفاتية، خاصة في ظل ما يمتاز  به البلدان من احتياطيات واعدة من خام الفوسفات، وخبرات فنية في مجالات التعدين والصناعات المرتبطة به، بما يفتح آفاقًا جديدة لشراكات تحقق قيمة مضافة وعائدًا اقتصاديًا مستدامًا للجانبين.

وشهد اللقاء استعراض استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم القيمة المضافة من خام الفوسفات، من خلال التوسع في الصناعات التحويلية، وعلى رأسها إنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من تنافسية القطاع وجاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أكد وزير البترول أن الإصلاحات الجارية في قطاع التعدين، وما يصاحبها من تطوير للتشريعات وتهيئة مناخ الاستثمار، تستهدف إقامة مشروعات صناعية متكاملة تحقق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات التعدينية، وتدعم تحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أشاد المهندس عبدالوهاب الرواد بما تشهده مصر من خطوات متسارعة لتطوير قطاع التعدين، مؤكدًا اهتمام شركة مناجم الفوسفات الأردنية  بالتعاون مع الجانب المصري بما يحقق المصالح المشتركة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق بين فرق العمل الفنية المتخصصة، لدراسة فرص التعاون المشترك ووضع آليات تنفيذية تترجمها إلى مشروعات وشراكات عملية تحقق المصالح المتبادلة، وتعزز التكامل بين البلدين في مجال الصناعات التعدينية لتعزيز القيمة المضافة والعائد الاقتصادي.

البترول الفوسفات الغاز النفط التعدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

.تشاكا يحتج من مجاملة الحكم للأرجنتين بعد طرد امبولو

انهيار إيمبولو واعتراض تشاكا.. قرار تحكيمي مُثير يُشعل مواجهة الأرجنتين وسويسرا |تفاصيل

مرتبات يوليو 2026

صرف 1000 جنيه شهريًا بخلاف الزيادة والعلاوة.. مفاجأة بشأن مرتبات يوليو 2026 لهؤلاء

سعر الدولار

مع بدء العمل في البنوك اليوم..تعرّف على سعر الدولار الآن

كأس العالم

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026

الارجنتين وسويسرا

جدل تحكيمي وطرد لاعب سويسرا يُشعلان مواجهة الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026

الأرجنتين

موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026

أرشيفية

وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر عن عمر يناهز 74 عاماً

الارجنتين وسويسرا

على طريقة حسام حسن.. مدرب سويسرا يُهاجم التحكيم بعد طرد «إيمبولو» ويتهم الحكم بمُحاباة الأرجنتين

ترشيحاتنا

محافظ المنيا يفتتح محطة المياة

محافظ المنيا يفتتح التشغيل الفعلي لمحطة مياه جزيرة شارونة بمغاغة

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتابع خطط العمل ونسب إنجاز المشروعات بمدينة الحوامدية

إطلاق حملة "أنت أقوى من المخدرات"

للعام الخامس.. إطلاق حملة "أنت أقوى من المخدرات" بشواطئ الإسكندرية

بالصور

ماذا يفعل الأرز الأبيض بمرضى الكبد الدهني؟

ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى
ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى
ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى

ما أسباب الإصابة بجفاف العين فجأة؟

ما أسباب الاصابة بجفاف العين فجأة؟
ما أسباب الاصابة بجفاف العين فجأة؟
ما أسباب الاصابة بجفاف العين فجأة؟

احذر قبل فوات الأوان .. أسباب انفجار التكييف بالمنزل

احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل

حملات "طرق الأبواب" تجوب القرى والمدن لتقنين الأوضاع وقطع المرافق عن غير الملتزمين بالشرقية

املاك الدولة
املاك الدولة
املاك الدولة

فيديو

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد