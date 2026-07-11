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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير البترول يتفقد أعمال حفر البئر فيلوكس-1X بالبحر المتوسط

أعمال حفر البئر “فيلوكس-1X"
أعمال حفر البئر “فيلوكس-1X"
أ ش أ
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تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، من على متن سفينة الحفر " ستينا آيس ماكس" ، أعمال حفر البئر الاستكشافي "فيلوكس-1X"،، والتي تنفذها شركة "شل" العالمية بمنطقة شمال كليوباترا بحوض هيرودوتس في البحر المتوسط مع شركائها "شيفرون" و"قطر للطاقة" و"ثروة" للبترول.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتعظيم إنتاج الغاز الطبيعي.
وإطلع الوزير - خلال الجولة التي رافقه خلالها قيادات الوزارة وشركة "شل" اليوم السبت، على سير أعمال الحفر التي تستهدف الوصول إلى عمق نحو 6000 متر، لتصبح أعمق بئر بحري يتم حفرها في المنطقة، بما يعكس التطور التكنولوجي الذي تشهده أنشطة الاستكشاف في مصر.
وأكد الوزير أن بئر “فيلوكس-1X” يقع في منطقة بكر لم يسبق إجراء أي أعمال حفر استكشافي بها، وهو ما يمنحها أهمية كبيرة، إذ ستوفر بيانات جيولوجية ، تفتح آفاقًا جديدة أمام عمليات البحث والاستكشاف، وتعزز جاذبية المنطقة أمام الشركات العالمية للإستثمار في البحث عن الغاز ، ويزيد فرص تحقيق اكتشافات جديدة تدعم احتياطيات وإنتاج مصر من الغاز .
وأشاد الوزير بالتزام شركة شل بتنفيذ برنامجها الطموح لحفر الآبار في مصر خلال عام 2026، موضحًا أن “فيلوكس-1X” تمثل البئر الرابع ضمن البرنامج الذي انطلق في فبراير الماضي .
وأشار إلى نجاح التعاون بين شل ووزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) في تطبيق نموذج متكامل أسهم في تحقيق خفض جيد بتكلفة حفر البئر من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات والنماذج العالمية، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويرفع الجدوى الاقتصادية لمشروعات الاستكشاف.
واستعرض الوزير نتائج برنامج شل للحفر، والذي شهد الانتهاء من حفر وإكمال البئرين "مينا غرب-1" و"مينا غرب-2" ضمن مشروع تنمية حقل مينا غرب بمنطقة شمال شرق العامرية، باستثمارات مشتركة بين شل وشريكتها كوفبيك الكويتية، تمهيدًا لبدء الإنتاج من الحقل بنهاية عام 2026، وأظهرت اختبارات الإنتاج التي أُجريت عقب استكمال أعمال الحفر والتجهيزات الفنية وقبل انتقال سفينة الحفر إلى الموقع التالي نتائج ومؤشرات إنتاجية مبشرة.
كما تضمن البرنامج النجاح في حفر البئر الاستكشافي "سيريوس" بالمنطقة نفسها، بما يدعم جهود زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتعزيز معدلات الاستكشاف.
وخلال الزيارة، اطمأن الوزير على الالتزام الكامل بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وكفاءة تنفيذ العمليات البحرية، مؤكدًا أن سلامة العاملين تمثل أولوية مطلقة في جميع أنشطة قطاع البترول.
رافق الوزير خلال الجولة داليا الجابري، رئيس شركة شل مصر، وتشانا كوروكولاسوريا، المدير الإقليمي لشركة شيفرون مصر، والمهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس محمود ناجي، وكيل الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور محمد الباجوري رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة والمهندس إسحق سعد وكيل الوزارة للإنتاج.

وزير البترول سفينة الحفر ستينا آيس ماكس حفر البئر الاستكشافي

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