خلافات على أولوية المرور.. القبض على سائقى نقل وتوكتوك في كفر الشبخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين قائد سيارة "نقل" وقائد مركبة "توك توك" بكفر الشيخ.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 9 يوليو حدثت مشاجرة بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفرالشيخ بين طرف أول : (قائد سيارة نقل "سارية التراخيص" ، مقيم بالبحيرة)،وطرف ثان: (قائد مركبة "توك توك" بدون لوحات ، مقيم بدائرة المركز)،لخلافات بينهما حول أولوية المرور قام على إثرها بالتعدى على بعضهما وإحداث تلفيات بالمركبتين.

تم ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتها إعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم التحفظ على المركبتين ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.