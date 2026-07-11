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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الموتوسيكلات ولعت.. أجنبى يتسبب فى مصرع قائدى دراجتين ناريتين بطريق الإسكندرية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح
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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بالتسبب فى وفاة قائدى دراجتين ناريتين إثر إصطدامهما بالحاجز الخرسانى وإشتعال النيران بهما حال سيرهما بأحد الطرق السريعة بالإسكندرية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 يونيو المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية بوفاة (قائدى دراجتين ناريتين - مقيمان بالإسكندرية) إثر قيام قائد سيارة ملاكى بإعطاء إشارة تجاه اليمين ثم عدل عن ذلك ، وإستمر فى السير بنفس الحارة المرورية مما أدى لإنحراف الدارجتين وإصطدامهما ببعضهما ثم الإصطدام بالحاجز الخرسانى مما أدى لسقوطهما أرضاً وإشتعال النيران بهما .

أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الحادث "سارية التراخيص" وقائدها (يحمل جنسية إحدى الدول - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل عدم توقفه خشية تعرضه للمساءلة القانونية .

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية .

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى دراجتين ناريتين النيران

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