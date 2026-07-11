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رغم إصابته مع بلجيكا.. كورتوا يطمئن ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الجديد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رغم إصابته مع بلجيكا.. كورتوا يطمئن ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الجديد

تيبو كورتوا
تيبو كورتوا
إسلام مقلد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أثار البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، حالة من القلق داخل النادي الملكي؛ بعدما تعرض لإصابة خلال مواجهة منتخب بلاده أمام إسبانيا في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، قبل أن يغادر الملعب متأثرًا بالإصابة.

وشهدت المباراة، التي انتهت بفوز إسبانيا بنتيجة 2-1، خروج كورتوا في منتصف الشوط الثاني، ليشارك الحارس سين لامينز بدلًا منه، قبل أن يرتكب الأخير خطأً في التعامل مع الكرة، استغله ميكيل ميرينو لتسجيل هدف الفوز الذي منح "لا روخا" بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

تعرض كورتوا لإصابة عضلية

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تعرض كورتوا لإصابة عضلية أثارت مخاوف داخل ريال مدريد، خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، بعدما أشارت التقديرات الأولية إلى إمكانية غيابه لفترة تتراوح بين أربعة وثمانية أسابيع.

ورغم تلك المخاوف، أكدت الصحيفة أن الإصابة ليست بالخطورة التي تهدد بداية الموسم، موضحة أن الحارس البلجيكي يسير بشكل جيد في برنامجه العلاجي، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة مع ريال مدريد عند انطلاق منافسات الموسم الجديد.

أندري لونين مرشحًا لتولي حراسة مرمى ريال مدريد

وكان الأوكراني أندري لونين مرشحًا لتولي حراسة مرمى ريال مدريد في بداية الموسم حال استمرار غياب كورتوا، إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد اقتراب الحارس البلجيكي من التعافي في الوقت المناسب.

ومن المقرر أن يستهل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني يوم 17 أغسطس بمواجهة ريال سوسيداد، رغم وجود احتمالات بتأجيل اللقاء بسبب مشاركة عدد من لاعبي الفريق في الأدوار المتقدمة من كأس العالم 2026.

اقتراب عودة كورتوا

ويمثل اقتراب عودة كورتوا دفعة معنوية كبيرة للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يعول على خبرة الحارس البلجيكي لقيادة منظومته الدفاعية الجديدة، خاصة بعدما عزز النادي الملكي صفوفه بثلاث صفقات دفاعية خلال فترة الانتقالات الصيفية، مع استمرار سعي الإدارة للتعاقد مع قلب دفاع جديد.

ويُعد كورتوا أحد أهم عناصر ريال مدريد في السنوات الأخيرة، بفضل خبراته الكبيرة ومستوياته المميزة، وهو ما يمنح الفريق استقرارًا وثقة إضافية في الخط الخلفي مع انطلاق الموسم الجديد.

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