لميس الحديدي: مصر وحّدت العرب في كأس العالم .. والرئيس السيسي أكد ذلك

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، تعليقًا على كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنتخب مصر خلال مراسم تكريمه، أن خطاب الرئيس كان نابعًا من القلب، قائلة: “مافيش أجمل من أن الرئيس يقولك: شكرًا”.

وشدّدت، خلال تقديم برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار، على أن أهم ما جاء في كلمة الرئيس اليوم يعكس وجود توجه واضح من الدولة، خلال الفترة المقبلة، لدعم المواهب والموارد البشرية والقوى الناعمة التي وحّدت العرب، والتي تتميز بها مصر من خلال منتخبها الوطني.

وأضافت: “الحقيقة، ما حدث كان تفردًا لمصر. لا يوجد فريق عربي يلتف حوله العرب كما يلتفون حول منتخب مصر، وهذا يحدث في كل الأوقات، وبشكل خاص خلال كأس العالم، حيث التف حوله جميع العرب”.

واختتمت قائلة: “مصر هي هذه. قوة مصر ليست كرة القدم فقط، فنحن لا نشجع كرة، بل نشجع وطنًا. شكرًا للرئيس على هذا التكريم، وشكرًا لأنه طبطب على اللاعبين، لأنهم كانوا يشعرون بالظلم، وطبطب علينا أيضًا، لأن كثيرًا منا كان يشعر بالقهر. شكرًا لأنك كرّمتهم وطبطبت علينا جميعًا”.