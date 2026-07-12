أحلى أكلة سمك برفقة زوجته .. ياسر جلال يقضي الإجازة الصيفية في الإسكندرية | شاهد

شارك الفنان ياسر جلال جمهوره أحدث ظهور له برفقة زوجته خلال استمتاعهما بالعطلة الصيفية في منطقة المكس بمدينة الإسكندرية .

ونشر ياسر الصور عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر وسط أجواء صيفية مميزة عائلية ، وعلق عليها قائلاً: أحلي أكلة سمك في اسكندرية وسط الناس الحلوة في المكس.



وكان النائب ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بالمجلس، قد أكد موافقة مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة في 22 يونيو 2026، على إحالة تقرير الاقتراح برغبة بشأن تفعيل حق الأداء العلني كأحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف، ولمن جاوره من فناني الأداء، وفقًا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002، إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأن تنفيذ التوصيات الواردة به.

وأوضح جلال، في تصريحات خاصة، أن التقرير تضمن عددًا من التوصيات المهمة التي تستهدف تعزيز حماية الحقوق الفكرية والفنية، وفي مقدمتها إعداد عقود فنية نموذجية واضحة ومحددة الأركان والالتزامات، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، وعلى رأسهم فنانو الأداء، وبين حقوق المنتجين وشركات الإنتاج.