أرملة إسماعيل الليثي تستغيث: صاحب عمره بيطالبني بـ 1.35 مليون جنيه

كشفت شيماء سعيد، أرملة المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، خلال بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك" عن معاناتها من أزمة مالية حادة تواجهها حالياً، إلى جانب وجود مطالبات قضائية وعائلية بعد وفاة زوجها.

وقالت شيماء في البث المباشر إنها تفاجأت بصديق عمر زوجها الراحل يطالبها بسداد 1.35 مليون جنيه.

وأكدت أن الصديق يزعم أن هذا المبلغ هو قيمة السيارة التي تعرض بها إسماعيل للحادث المأساوي الذي أودى بحياته.

وأشارت شيماء إلى أن الصديق صرح في البداية بعد وقوع الحادث مباشرة بأنه لا يريد أي أموال.

وأوضحت أنها لم تتحصل على أي مبالغ مالية، أو متعلقات شخصية، أو حتى ملابس زوجها الراحل.

وأشارت إلى أن أهل الراحل تحفظوا على الشقة التي كانت تحتوي على أمواله ومتعلقاته، كما أنهم وضعوا أيديهم على السيارة بالكامل.

واختتمت شيماء بأنها تمر بظروف صعبة منذ وفاة زوجها، مشيرة إلى وجود خلافات حول المستحقات والميراث، دون الدخول في تفاصيل الأسماء أو أطراف النزاع.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من عائلة المطرب الراحل إسماعيل الليثي بشأن ما جاء في البث.

وكان إسماعيل الليثي قد توفي في ديسمبر 2024 إثر حادث سير، تاركاً رصيداً كبيراً من الأغاني الشعبية التي لاقت نجاحاً واسعاً.