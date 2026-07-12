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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن يكشف كواليس حديثه مع اللاعبين بين شوطي مباراة نيوزيلندا بكأس العالم 2026

حسام حسن
حسام حسن
رباب الهواري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشف المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، عن تفاصيل الرسالة التي وجهها إلى لاعبي الفراعنة بين شوطي مواجهة نيوزيلندا في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الهدف الأساسي كان إعادة الثقة للاعبين وتحفيزهم على تقديم أداء مختلف في الشوط الثاني من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية.

وأوضح حسام حسن، خلال ظهوره في برنامج “معكم منى الشاذلي” عبر قناة “أون”، أنه طالب اللاعبين بضرورة تغيير الأداء والالتزام الكامل داخل الملعب، مؤكدًا رفضه خروج الجماهير المصرية وهي تشعر بالإحباط أو الحزن بعد نهاية المباراة.

وأشار إلى أنه شدّد على أهمية تحمل كل لاعب لمسؤوليته، مع تصحيح الأخطاء التكتيكية وتحسين التحركات والتمركز، موضحًا أن ارتداء قميص منتخب مصر مسئولية كبيرة تتطلب القتال حتى الدقيقة الأخيرة، وأن من لا يستطيع تقديم أقصى ما لديه لن يكون له مكان في الشوط الثاني.

وأكد المدير الفني أنه طالب اللاعبين بإغلاق صفحة الشوط الأول تمامًا، والتركيز فقط على ما تبقى من المباراة، قائلًا لهم: “انسوا الشوط الأول.. المباراة ما زالت أمامكم”، في رسالة هدفت إلى إزالة الضغوط النفسية ومنح اللاعبين دفعة جديدة قبل العودة إلى أرض الملعب.

وأضاف أن اللاعبين استجابوا سريعًا لهذه الكلمات، وبدأوا في تبادل الحديث فيما بينهم داخل غرفة الملابس، وهو ما ساعد على رفع الروح المعنوية وزيادة الحماس، لينعكس ذلك بصورة واضحة على الأداء بعد انطلاق الشوط الثاني.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أن علاقته بلاعبي منتخب مصر تقوم على الاحترام والثقة المتبادلة، موضحًا أن أسلوبه الحماسي داخل غرفة الملابس يهدف دائمًا إلى تحفيز اللاعبين وإخراج أفضل ما لديهم، وليس توجيه اللوم إليهم.

وأضاف أن رسالته الأخيرة كانت واضحة، وهي أن ما حدث في الشوط الأول أصبح من الماضي، وأن الفريق مطالب بإظهار الشخصية والروح القتالية والرجولة داخل الملعب، لأن الفوز حق للجماهير المصرية التي تساند المنتخب في كل الظروف، مؤكدًا أن الإصرار والعزيمة كانا مفتاح العودة وتقديم مستوى أفضل حتى نهاية اللقاء. 


 

حسام حسن منتخب مصر كأس العالم اخبار الرياضة

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