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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيكو: كنا قادرين على بلوغ نهائي كأس العالم.. وميسي سأل عن محمد صلاح قبل مواجهة الأرجنتين

زيكو
زيكو
إسراء أشرف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، أن منتخب الفراعنة كان يمتلك المقومات التي تؤهله للوصول إلى نهائي كأس العالم 2026، لولا الخروج أمام الأرجنتين في دور الـ16.

زيكو: كنا قادرين على بلوغ نهائي كأس العالم.. وميسي بحث عن صلاح قبل مواجهة الأرجنتين

وقال زيكو في تصريحات للإعلامي عمرو أديب عبر برنامج الحكاية: "كنت مؤمنًا بأننا إذا تخطينا الأرجنتين، فسنواصل طريقنا حتى النهائي، وما زلت أشعر بالحزن بسبب تلك المباراة".

وكشف لاعب المنتخب عن موقف جمع بين ليونيل ميسي ومحمد صلاح قبل انطلاق اللقاء، موضحًا أن قائد المنتخب الأرجنتيني حرص على البحث عن صلاح داخل الممر المؤدي إلى أرض الملعب لمصافحته.

وأضاف: "رأيت ميسي يبحث عن محمد صلاح، وهذا يؤكد المكانة الكبيرة التي وصل إليها صلاح عالميًا، وكنت في يوم من الأيام أحلم فقط بمصافحته، أما الآن فألعب بجواره".

كما أشاد زيكو بزميله مصطفى شوبير، مؤكدًا ثقته الكبيرة في إمكانياته، وقال: "كنت واثقًا أنه سيتصدى لركلات الجزاء أمام إيران والأرجنتين، وكنت أول من يتحرك لإبعاد الكرة بعد كل تصد".

وتطرق إلى مستقبله، موضحًا أنه لا يعلم شيئًا عن وجود عروض احتراف خارجية، لكنه أكد أن اللعب في أوروبا يظل حلمًا مشروعًا لأي لاعب، معربًا في الوقت نفسه عن سعادته بالوجود في صفوف بيراميدز.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أنه لم يشاهد أي مباراة في كأس العالم بعد خروج منتخب مصر، بسبب صعوبة تقبل ما حدث أمام الأرجنتين، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يودع المنتخب الأرجنتيني البطولة في الأدوار المقبلة.

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