زيكو يكشف كواليس انضمامه إلى قائمة كأس العالم: كنت أستعد للإجازة وفوجئت بالاستدعاء

تحدث مصطفى زيكو، مهاجم منتخب مصر، عن كواليس انضمامه إلى قائمة الفراعنة المشاركة في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن استدعاءه جاء بشكل مفاجئ في وقت كان يستعد فيه لقضاء عطلته الصيفية.

زيكو يكشف كواليس انضمامه إلى قائمة المونديال

وقال زيكو في ظهوره عبر برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، إنه لم يكن يتوقع الانضمام إلى القائمة الأولية، موضحًا: "كنت أجهز للسفر إلى الساحل الشمالي، ثم فوجئت بوجود اسمي ضمن قائمة المنتخب".

وأشار لاعب زد إلى أن مشواره نحو المنتخب لم يكن سهلًا، إذ بدأ من دوري الدرجة الثانية مع جمهورية شبين، قبل أن ينتقل إلى حرس الحدود ويساهم في الصعود للدوري الممتاز، ثم تألق مع زد بعدما سجل وصنع 17 هدفًا خلال الموسم الماضي.

وأضاف أن الكثيرين توقعوا خروجه من القائمة النهائية، لكنه تعامل مع ذلك باعتباره دافعًا لإثبات نفسه، مؤكدًا أن ثقته بنفسه وإصراره كانا السبب في تحقيق حلم المشاركة بالمونديال.

كما أشاد بمحمد هاني، مؤكدًا أنه لاعب لا يحصل على التقدير الذي يستحقه، مشيرًا إلى أن عرضيته أمام نيوزيلندا كانت وراء هدف التعادل الذي سجله.