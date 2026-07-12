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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراه.. قصة إفيه مظهر أبو النجا الشهير «يا حلاوة»

مظهر أبو النجا
مظهر أبو النجا
أحمد إبراهيم
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل مظهر أبو النجا، الذي ولد بمثل هذا اليوم عام 1941، ورحل عن عالمنا في 1 مايو عام 2017، عن عمر يناهز الـ 76 عامًا.

مظهر أبو النجا، أحد النجوم الذين برعوا فى تقديم أدوار مميزة فى السينما واشتهر بخفة الدم ولعل من أشهر افيهاته “يا حلاوة”.

حياة مظهر أبو النجا

ولد مظهر أبو النجا في محافظة الدقهلية في قرية "كفر أبو فودة" مركز شربين في 12 يوليو 1940 ومنذ ولادته وهو يعلم أن مصيره هو الفن والتمثيل مشواره مع الفن.

بدأ مظهر أبو النجا، بالغناء للمطرب الراحل فريد الأطرش أمام الجماهير فوق سطح منزله في الإسكندرية، وذلك لأنه كان يحبه جدا، لدرجة أنه كان يصفف شعره على طريقته، ولكنها كانت بداية غير موفقة بالمرة له، فأثناء غنائه أمام ألف شخص، قام الموسيقيون في الحفل بإلقاء آلاتهم، وفوجئ بمنظم الحفل وهو يقول له أمام الجمهور: "إنت إيه اللي بتعمله ده؟" أنت لا شكل ولا صوت ولا ودن ولا حاجة خالص، مين خلاك تغني؟" ثم سمع ناس تخبره بأن صوته مزعج لتكون هذه هي أول وآخر مرة يخوض فيها تجربة الغناء ويصاب باكتئاب لمدة ثلاث سنوات.

مشوار مظهر أبو النجا

كانت انطلاقة مظهر أبو النجا على شاشة السينما من خلال المخرج محمود فريد، الذي اختاره لتجسيد دور فلاح يتقدّم لمعهد أمناء الشرطة في أحداث فيلم "شياطين للأبد"، من إنتاج 1974، وهو من بطولة عادل إمام، وناهد شريف، وصفاء أبو السعود، وأثناء التصوير، جاء كاتب الفيلم بهجت قمر لمظهر أبو النجا لكي يخيّره بين أربع جمل لكي يختار منها لكي يرددها في الفيلم، من أجل أن ينال شهرته من خلالها، وهي "يا لهوي" و"يا خرابي" و"يا خراشي" و"يا حلاوة"، ليستقر أبو النجا على الأخيرة، ويرددها 12 مرة في الفيلم، وتحدث نجاحًا مدويًا وغير متوقع على الإطلاق! ولم يكن يدري مظهر أبو النجا أن جملة "يا حلاوة!" هي السبب وراء تعاقده على بطولة ثلاثة أفلام من بعدها، وأن تظل محفورة في ذاكرة أجيال متعاقبة من الجمهور.

وفاة مظهر أبو النجا

رحل مظهر أبو النجا، عن عالمنا عن عمر يناهز ال75 عامًا بعد صراع مع مرض الفشل الكلوي.

وقبل وفاته بأيام، تداول رواد التواصل الاجتماعي صور نادرة للفنان الراحل مظهر أبو النجا حيث ظهر فيها وعلامات المرض ظاهرة عليه وهو يؤذن للصلاة في أحد المساجد القريبة لمنزله وعلق عليها محبوه من جمهوره "أنه كان يحرص علي الأذان خاصة في أواخر أيامه".

ذكرى ميلاد الفنان الراحل مظهر أبو النجا ميلاد الفنان الراحل مظهر أبو النجا الفنان الراحل مظهر أبو النجا الراحل مظهر أبو النجا الفنان مظهر أبو النجا

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