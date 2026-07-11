بالذكاء الاصطناعي.. إيهاب توفيق يروج لأغنية «مدلع» ببرومو يسخر من "ميسي"

شوق الفنان إيهاب توفيق جمهوره لأحدث أعماله الغنائية «مدلع»، بعدما طرح البرومو الدعائي للأغنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تمهيدًا لإطلاقها خلال الفترة المقبلة عبر موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

وأثار البرومو تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر فيه نجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي في مشاهد ساخرة، وهو يحمل حقيبة يد على شكل كرة قدم، ويرتدي حذاءً نسائيًا بكعب عالٍ، ويؤدي مشية استعراضية، في لقطات لفتت انتباه المتابعين وأشعلت النقاش عبر منصات التواصل

ونشر الفنان إيهاب توفيق، البرومو عبر حسابه على «إنستجرام»، وكتب: «حلال عليك البرومو يا ميسي، استنوا أغنية مدلع قريبًا».

https://www.instagram.com/reel/DanpbvZtKSb/?igsh=MXc4czR3ZTB3dnVndg==

ويستعد الفنان إيهاب توفيق لإحياء حفلًا، ضمن جولته الغنائية فى تونس، يوم 1 أغسطس المقبل، بمدينة رادس، ويقدم «إيهاب» خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه التى ارتبط بها الجمهور العربى على مدار مشواره الفنى، إلى جانب عدد من أعماله الحديثة.



