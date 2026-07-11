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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: منتخب مصر كسب احترام الجماهير ويستحق التكريم الرئاسي

أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن
أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن
أميرة خلف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي للاعبي منتخب مصر، عقب الأداء المشرف الذي قدموه في بطولة كأس العالم، يحمل العديد من الرسائل والدلالات المهمة التي تدل على اهتمام القيادة السياسية بدعم أبناء الوطن وتقدير كل من يحقق إنجازا يرفع اسم مصر في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن هذه اللفتة الرئاسية تبرز وضع الدولة المصرية الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها، وتحرص على تكريم النماذج المضيئة التي تقدم صورة مشرفة عن الوطن.

وأضاف أن المنتخب الوطني قدم نموذجاً استثنائياً في الإصرار والعزيمة والالتزام، ونجح في كسب احترام الجماهير داخل مصر وخارجها، بعدما ظهر بروح قتالية عالية وأداء يعكس حجم التطور الذي تشهده الرياضة المصرية، موضحاً أن ما حققه اللاعبون لم يكن مجرد إنجاز رياضي، وإنما نجاح وطني يعزز الثقة في قدرات الشباب المصري على المنافسة في أكبر المحافل العالمية.

الرياضة أصبحت إحدى أدوات القوة الناعمة للدولة

وأوضح أن استقبال الرئيس السيسي للاعبين والجهاز الفني يجسد إيمان القيادة السياسية بأن الرياضة أصبحت إحدى أدوات القوة الناعمة للدولة، وتساهم في تعزيز صورة مصر على المستوى الدولي، بالإضافة إلى دورها في ترسيخ قيم الانتماء والعمل الجماعي والانضباط، وهي القيم التي تحتاجها مختلف قطاعات المجتمع لتحقيق المزيد من النجاحات، مؤكدا أن هذه اللفتة الرئاسية سيكون لها أثر إيجابي كبير في نفوس اللاعبين، كما تمثل حافزاً قوياً للأجيال الجديدة من الشباب لبذل المزيد من الجهد والاجتهاد من أجل تحقيق الإنجازات.

تقدير الدولة لأبنائها المتميزين يرسخ ثقافة التفوق 

وأشار النائب أشرف مرزوق، إلى أن تقدير الدولة لأبنائها المتميزين يرسخ ثقافة التفوق ويبعث برسالة واضحة مفادها أن كل جهد مخلص من أجل الوطن يحظى بالتقدير والاعتزاز، لافتا إلى أن القيادة السياسية أولت خلال السنوات الماضية اهتماما غير مسبوق بقطاع الرياضة، من خلال تطوير البنية التحتية الرياضية، وإنشاء المدن والمنشآت الحديثة، ودعم الاتحادات والأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما انعكس على النتائج الإيجابية التي حققتها الرياضة المصرية في مختلف المنافسات القارية والدولية، وأصبح يمثل قاعدة قوية لمواصلة صناعة الأبطال في مختلف الألعاب . 

أشرف مرزوق مجلس النواب عبدالفتاح السيسي منتخب مصر بطولة كأس العالم

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