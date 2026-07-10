خلف الحبتور يهدي بعثة منتخب مصر سيارات ميتسوبيشي تقديرا لإنجاز كأس العالم

أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، تقديم هدية لجميع أفراد بعثة منتخب مصر الوطني لكرة القدم، تتمثل في سيارة ميتسوبيشي لكل فرد، تقديرًا للإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة خلال مشاركتهم في بطولة كأس العالم 2026.

وأوضح الحبتور، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أن مجموعة الحبتور تواصلت مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وتم الاتفاق على منح سيارة ميتسوبيشي لكل فرد من أفراد البعثة، من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، تقديرًا لما قدموه من أداء مشرف أسعد الملايين ورفع اسم مصر عاليًا في المحفل العالمي.

وأكد الحبتور أن ما حققه المنتخب المصري لا يمثل إنجازًا لمصر وحدها، بل هو مصدر فخر لكل العرب، قائلاً: "فرحة مصر اليوم هي فرحة كل عربي. ما قدمه هذا المنتخب يستحق كل التقدير، ومن واجبنا أن نحتفي بمن يرفع راية العرب عاليًا في المحافل الدولية."

وأضاف: "هذه الهدية هي تعبير عن محبتنا وتقديرنا لأبطال مصر الذين شرّفوا وطنهم، وأسعدوا جماهيرهم، ومنحوا كل عربي درسًا في العزيمة والإصرار والروح القتالية. المستقبل أمامكم، وما قدمتموه في هذا المونديال يؤكد أن الكرة المصرية قادرة على تحقيق المزيد من النجاحات."

وتأتي هذه المبادرة بعد عودة بعثة منتخب مصر إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيري كبير، عقب انتهاء مشاركتها التاريخية في كأس العالم 2026، والتي شهدت بلوغ الفراعنة دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهم، قبل الخروج بصعوبة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2 في مواجهة حظيت بإشادة واسعة.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا السبت، لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، تكريمًا للإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في البطولة، بعدما وصلت بعثة المنتخب إلى مطار العلمين الدولي قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

واختتم منتخب مصر مشواره في كأس العالم 2026 بأداء لافت، بعدما نجح في التأهل إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخه، قبل أن يودع المنافسات عقب خسارة مثيرة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا، ليترك بصمة تاريخية في البطولة التي أقيمت لأول مرة بنظام الاستضافة المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.