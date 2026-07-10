قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مليار جنيه .. اتحاد الكرة ينتظر 17.5 مليون دولار من فيفا بعد إنجاز منتخب مصر في كأس العالم
سمير فرج: الرئيس السيسي كان طالبا متميزا ويؤدي الصلاة في وقتها ويصوم الإثنين والخميس
أمير قطر ورئيس وزراء باكستان يؤكدان دعم الأمن الإقليمي والحفاظ على أمن الملاحة
حبس صانعة محتوى في الجيزة لنشرها فيديوهات خادشة
فيديو لرجل غامض في جنازة خامئني يحقق ملايين المشاهدات.. من هو؟
سمير فرج: تجربة الرئيس السيسي في السعودية عززت خبراته القيادية والعسكرية
سمير فرج: عمل الرئيس السيسي كملحق عسكري أسهم في تشكيل رؤيته الاستراتيجية
التقديم للأكاديمية العسكرية 2026.. شروط القبول والمواعيد ورابط التسجيل لجميع الكليات والمعاهد
سهير جودة تشيد بـ هيثم حسن: خطف الأنظار في كأس العالم وأصبح حديث الملايين
جواها أطفال .. سيارة تسلا تشتعل فجأة
سمير فرج: كتاب رجل الأقدار يوثق فترة مهمة من تاريخ مصر لقائد عظيم
قبل انطلاق الموسم.. مورينيو يتعهد ببناء ريال مدريد جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 800 كيلو حلوى مولد وشيكولاتة غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع غير مرخص بالغربية

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

 واصل فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية حملاته التفتيشية المكثفة، حيث نجحت فرق التفتيش بقيادة المهندسة حنان عامر، مدير فرع الهيئة، في توجيه ضربة استباقية جديدة لمروجي الأغذية غير الآمنة، أسفرت عن ضبط 800 كيلوجرام من حلوى المولد والشيكولاتة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود حشرات بها، داخل أحد المصانع غير المرخصة “بير سلم”، وذلك قبل طرحها بالأسواق.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة لن تسمح بأي تهاون مع المخالفين أو المتاجرين بصحة المواطنين، مشددًا على أن صحة أبناء الغربية تمثل أولوية قصوى، وأن الأجهزة الرقابية مستمرة في تنفيذ حملات مكثفة لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها، بما يضمن وصول غذاء آمن وسليم للمستهلك، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن.

تحرك تنفيذي عاجل 

ومن جهتها، أوضحت المهندسة حنان عامر، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن الحملات تأتي ضمن خطة رقابية متكاملة تستهدف جميع المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكدت أن فرق التفتيش تتابع مراحل تداول الغذاء بداية من الإنتاج وحتى وصوله للمستهلك، مع تطبيق الاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء بكل حسم، حفاظًا على الصحة العامة ومنع تداول أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات.

وأشارت إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة شؤونها. 


فيما شدد محافظ الغربية على استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة، مؤكدًا أن كل من يثبت تورطه في تداول أغذية تمثل خطرًا على صحة المواطنين سيواجه إجراءات قانونية رادعة دون استثناء.

اخبار محافظة الغربية حملات تموينية سلامة الغذاء ضبط حلوي فاسدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

تراجع جديد في سعر الذهب اليوم وعيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة

لحظة استقبال المنتخب المصرى برش المياه

بروتوكول عالمي في استقبال الفراعنة | لماذا تم رش طائرة منتخب مصر بالمياه فور وصولها إلى مطار العلمين؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا ؟

الأرجنتين

فيفا يثير الجدل بتعيين حكم مشبوه لمباراة الأرجنتين وسويسرا.. ما القصة؟

أتوبيسات النقل العام

التذكرة تنخفض لـ5 جنيهات.. مفاجأة لركاب أتوبيسات النقل العام والتطبيق من هذا الموعد

خالد الغندور

خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الكرة المصرية بشأن دوري الأبطال والكونفدرالية

عموتة

قرار مفاجئ من عموتة بشأن لاعبي الأهلي الدوليين عقب مونديال 2026

موعد صرف مرتبات يوليو 2026

2000 جنيه فوق الزيادة الجديدة لهؤلاء.. قرار بشأن موعد صرف مرتبات يوليو 2026 رسميًا

ترشيحاتنا

المخرج محمد الخبيري

محمد الخبيري يحذر من انتحال شخصيته: لا ترسلوا أي بيانات أو صور

الاستعدادات النهائية لمؤتمر يلا ساحل

الاستعدادات النهائية لمؤتمر يلا ساحل

النجمة شيرين عبد الوهاب

شيرين تشوق جمهورها لحفل العلمين الجديدة: موعد مع أجمل الأغاني في 7 أغسطس

بالصور

ساندي بإطلالة كاجوال جريئة تخطف الأنظار.. لوك عصري يجمع البساطة والتميز

ساندي
ساندي
ساندي

طريقة عمل آيس كريم الشهد والكنتالوب.. وصفة صيفية منعشة

طريقة عمل أيس كريم الشهد والكنتالوب
طريقة عمل أيس كريم الشهد والكنتالوب
طريقة عمل أيس كريم الشهد والكنتالوب

لتجنب الإصابة بسرطان الجلد.. نصائح للوقاية من أشعة الشمس الضارة

نصائح للوقاية من أشعة الشمس الضارة
نصائح للوقاية من أشعة الشمس الضارة
نصائح للوقاية من أشعة الشمس الضارة

فقاعات البول .. علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن

علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن
علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن
علامات خطيرة تدل على الإصابة بمرض كلوى مزمن

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية جوية| تتجاوز الـ ٤٢ مئوية.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة اليوم

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| بعد تثبيت الفائدة.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد