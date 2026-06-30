زيادة أجور العمالة غير المنتظمة بـ جامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا على زيادة الأجر اليومي للعمالة غير المنتظمة (اجر مقابل العمل) بالجامعة بحد أدنى ٥٠٠ جنيه.

وذلك في إطار حزمة من اجراءات الدعم المالي للعاملين بالجامعة وتحقيق الحماية الاجتماعية، وإسهاما من الجامعة في تحمل التكاليف المعيشية للعاملين المؤقتين وأسرهم، وتحفيزا لهم لبذل المزيد من الجهد.

توجيهات جامعة طنطا



أكد الدكتور محمد حسين أن الرؤية الأساسية وراء هذا القرار هي تعزيز منظومة الحماية المجتمعية وتقديم الدعم الإنساني والتنظيمي الكامل لأبناء الجامعة من العمالة غير المنتظمة.

موضحاً أن الجامعة تضع البُعد الإنساني والاجتماعي في مقدمة أولويتها؛ فلا تدخر جهداً في رعاية كافة منتسبيها وتوفير بيئة عمل عادلة تضمن لهم الأمان والاستقرار.