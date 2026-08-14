وفاة عالم الفضاء الصيني الرائد وانج شي جي عن عمر ياهز 105 أعوام

توفي "وانج شي جي" - عالم الفضاء الصيني الذي قدم إسهامات رائدة في برامج الصواريخ والأقمار الاصطناعية الصينية - عن عمر ناهز 105 أعوام، وذلك بعد معاناة مع المرض، حسبما أعلنت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء.

وأوردت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الجمعة، أن مسيرة "وانج" المهنية امتدت إلى عدة مجالات من التطوير الفضائي المبكر في الصين؛ ما يشمل الصواريخ المسبارية، والصواريخ الحاملة، والأقمار الاصطناعية القابلة للاسترداد، والأقمار الاصطناعية الصغيرة الحديثة.

وذكرت الأكاديمية أنه سعى بقوة إلى تأسيس تخصصات تكنولوجيا الصواريخ غير الموجهة وتكنولوجيا استرداد المركبات والحمولات الفضائية وشارك أيضا في عملية التأسيس. وقاد وانغ أيضاً عملية تطوير أول صاروخ مسباري صيني، واقترح الخطة التقنية لأول صاروخ حامل، وأشرف على تطوير عدة أقمار اصطناعية قابلة للاسترداد، ما جعل الصين الدولة التي تحتل المركز الثالث عالمياً في إتقان القدرات التقنية لاسترداد الأقمار الاصطناعية.

وفي عام 1999، حصل وانغ على وسام الخدمة الممتازة "قنبلتين وقمر اصطناعي واحد"، وهو تكريم وطني للإشادة بالأفراد الذين قدموا إسهامات استثنائية في البرامج الصينية المبكرة في المجال النووي ومجال الصواريخ ومجال الأقمار الاصطناعية.