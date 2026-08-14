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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في الظهور الأول.. تريزيجيه يشارك في خسارة الرياض أمام الاتفاق برباعية

تريزيجيه
تريزيجيه
عمرو مصطفى

تلقى فريق الرياض هزيمة ثقيلة أمام نظيره الاتفاق بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2026-2027، في الظهور الرسمي الأول للمصري محمود حسن تريزيجيه مع فريقه الجديد.
 

تريزيجيه يشارك في خسارة الرياض أمام الاتفاق

وشارك تريزيجيه في التشكيل الأساسي لفريق الرياض منذ بداية المباراة، واستمر داخل أرض الملعب حتى صافرة النهاية، إلا أنه لم يتمكن من تقديم الإضافة الهجومية المنتظرة، في ظل صعوبة المواجهة أمام الاتفاق الذي فرض أفضليته على مجريات اللقاء في فترات عديدة.

وجاءت مشاركة تريزيجيه مع الرياض، بعد ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن إتمام صفقة انتقاله إلى الفريق السعودي، قادمًا من النادي الأهلي، ليبدأ بذلك مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية داخل الملاعب السعودية.

وكان الجهاز الفني لفريق الرياض يعول على خبرات اللاعب المصري وقدراته الهجومية، خاصة في ظل امتلاكه مسيرة حافلة مع عدد من الأندية الأوروبية والعربية، إلى جانب مشاركاته الدولية مع منتخب مصر، إلا أن ظهوره الأول انتهى بخسارة ثقيلة.

الاتفاق السعودي يحصد أول 3 نقاط

ونجح الاتفاق في حصد أول 3 نقاط له في الموسم الجديد، بعدما تمكن من تسجيل 4 أهداف مقابل هدفين للرياض، ليبدأ مشواره في الدوري السعودي بانتصار مهم خارج حسابات الجولة الافتتاحية.

في المقابل، تجمد رصيد الرياض عند صفر من النقاط، ليحتل قاع جدول ترتيب الدوري السعودي عقب نهاية الجولة الأولى، في بداية لم تكن على مستوى تطلعات جماهير الفريق.

تريزيجيه يبحث عن التعويض مع الرياض

وكانت الأنظار قد اتجهت إلى تريزيجيه خلال المباراة، باعتباره الصفقة الجديدة التي يأمل الرياض في الاستفادة من خبراتها خلال الموسم، خاصة مع رغبة النادي في الظهور بصورة أفضل وتحقيق نتائج إيجابية خلال المنافسات المقبلة.

ويأمل تريزيجيه في تعويض البداية الصعبة خلال المباريات القادمة، والعمل على الظهور بشكل أقوى والمساهمة في تحسين نتائج الرياض، خاصة أن الموسم لا يزال في بدايته.

وتنتظر الفريق مواجهات أخرى ستكون فرصة للاعب المصري لإظهار قدراته وتأكيد قيمته الفنية مع فريقه الجديد.

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