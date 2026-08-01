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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر عيار 21 في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ثبت سعر أشهر  أعيرة الذهب في أول تعاملات له اليوم السبت 15-8-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية دون تغيير.

آخر تحديث لأشهر أعيرة الذهب

ووصل متوسط أشهر أعيرة الذهب وهو من سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6260 جنيها للشراء و 6200 جنيها للبيع

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم

واستقر سعر الذهب في تعاملات صباح اليوم دون تغيير على مستوي محلات الصاغة المختلفة

أخر تحديث لسعر الذهب اليوم

وسجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 6260 جنيها

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7154 جنيها للشراء و 7085 جنيها للبيع.

الذهب يربح محليًا أكثر من العالم.. سر انفصال السوق المصري عن البورصات؟

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6558 جنيها للشراء و 6495 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6260 جنيها للشراء و 6200 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا5365 جنيها للشراء و 5314 جنيها للبيع.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 50.08 ألف جنيه للشراء و 49.6 ألف جنيه للبيع.ز

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلي 4388 دولار للشراء و 4387 دولار للبيع.

أسعار الذهب

سعر السبائك

أعلن مجلس الذهب العالمي، اليوم، أن مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2026 سجلت 11.1 طن، بانخفاض نسبته 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 التي بلغت خلالها المشتريات 11.6 طن، في وقت واصلت فيه السبائك والعملات الذهبية جذب اهتمام المستهلكين باعتبارها أداة للادخار والاستثمار.

تراجع المشغولات الذهبية

أظهرت البيانات أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثاني من عام 2026 بلغت 4.9 طن، منخفضة بنسبة 14% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025 الذي سجل 5.7 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الأول من العام الجاري التي بلغت 5.2 طن.

وأوضح مجلس الذهب العالمي أن هذا التراجع يعود إلى استمرار معدلات التضخم المرتفعة وتقلبات سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، وهو ما أثر على الطلب على المشغولات الذهبية.

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السبائك والعملات تواصل الصعود

في المقابل، ارتفعت مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثاني من عام 2026 إلى 6.2 طن، بزيادة 6% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025 الذي سجل 5.9 طن، كما تجاوزت مشتريات الربع الأول من العام الجاري التي بلغت 5.7 طن

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب مال واعمال اخبار مصر

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