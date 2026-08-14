متشحون بالسواد ومنهارون من البكاء.. مشاهد مأساوية لأسر ضحايا جريمة 15 مايو

في مشهد يدمي القلب، تواجد أهالي ضحايا جريمة 15 مايو أمام مشرحة زينهم، في انتظار استلام جثامين ذويهم، عقب الواقعة المأساوية التي شهدتها المدينة في الساعات الأولى من الليل، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

حالة من الحزن والصدمة

وسادت حالة من الحزن والصدمة بين أفراد أسر الضحايا، الذين تجمعوا أمام المشرحة في انتظار انتهاء الإجراءات اللازمة تمهيدا لاستلام جثامين ذويهم ودفنهم.

وكانت مدينة 15 مايو قد شهدت واقعة مأساوية، بعدما أطلق مهندس أعيرة نارية داخل منزل أسرة طليقته خلال جلسة صلح، ما أسفر عن مصرع عدد من أفراد الأسرة وإصابة آخرين.

القبض على المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وكمية من الذخيرة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على أسباب ودوافع ارتكابها.

وتواصل الأجهزة الأمنية استكمال التحريات، بينما تتولى جهات التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.