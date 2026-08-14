أمطار قياسية في اليابان .. 8 قتلى وآلاف العالقين شرق طوكيو

قالت هيئة الإذاعة العامة اليابانية اليوم الجمعة إن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في اليابان بعد أن تسببت أمطار قياسية في فيضانات اجتاحت منطقة واسعة شرق طوكيو.

وضربت عاصفة شديدة محافظة تشيبا الواقعة شرق العاصمة بين الخميس والجمعة، حيث سقط نحو 350 مليمتراً من الأمطار، أي حوالي 13.7 بوصة، في غضون 12 ساعة فقط على مدينة تشيبا عاصمة المحافظة، وفقاً لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

أمطار تعادل كمية 3 أشهر

وكشفت وسائل الإعلام اليابانية أن هذه الكمية تعادل ثلاثة أمثال متوسط هطول الأمطار لشهر أغسطس بالكامل، وهي الأعلى التي تُسجل في المنطقة خلال 12 ساعة منذ بدء الرصد عام 1976.

وكانت وكالة الأرصاد قد أصدرت في وقت سابق تحذيراً من المستوى الخامس وهو الأعلى من مخاطر الأمطار الغزيرة شمل 22 بلدية في محافظة تشيبا من ليلة الخميس حتى صباح الجمعة، محذرة من "هطول أمطار غير مسبوقة" وداعية السكان إلى اتخاذ إجراءات السلامة فوراً.

وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها تحذير من المستوى الخامس منذ تعديل نظام التنبيهات الجوية في البلاد مطلع العام الجاري لزيادة الوضوح، ومع أن التحذيرات خُفضت بحلول ظهر الجمعة، فمن المتوقع أن تستمر الأمطار التي تسببت أيضاً في انقطاعات واسعة للكهرباء وتعطل كبير في المواصلات.

آلاف محاصرين وسيارات غارقة في الشوارع

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية NHK عن شرطة تشيبا، أن آلاف الأشخاص ما زالوا عالقين بسبب الفوضى في وسائل النقل، إلى جانب القتلى الثمانية.

وسادت مشاهد الفوضى في أنحاء المنطقة، حيث غمرت المياه السيارات والحافلات، وتدفقت إلى محطات القطارات والمراكز التجارية.

وأظهرت مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصاً في تشيبا يخوضون في مياه وصلت إلى مستوى الخصر.وفي محطة "سوجا" للقطارات بمدينة تشيبا، دفعت قوات الدفاع الذاتي اليابانية بعناصرها في وقت مبكر من صباح الجمعة لتأمين وسائل نقل لنحو 4 آلاف شخص ظلوا عالقين حول المحطة طوال الليل.

كما تقطعت السبل بآلاف المسافرين في مطار ناريتا الدولي بمحافظة تشيبا ليلة الخميس بعد تعليق خدمات القطارات من وإلى المطار، ورغم استمرار الرحلات الجوية كالمعتاد، ظلت خدمات القطارات معطلة حتى يوم الجمعة.

ووفقاً لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية، ظل نحو 20 ألف منزل في تشيبا بلا كهرباء حتى عصر الجمعة.

وجاءت هذه الأمطار الغزيرة بعد أيام من وصول العاصفة المدارية الشديدة "تشان-هوم" إلى اليابسة في المحافظة الواقعة مباشرة شمال تشيبا، لتضيف إلى صيف شهد بالفعل نشاطاً عاصفياً متزايداً وحرارة قاسية.