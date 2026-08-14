صحة الغربية: بنوك الدم تواصل جهودها لتوفير الاحتياجات العلاجية ودعم المستشفيات .. صور

أوضحت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن جهود إدارة بنوك الدم بالمديرية أسفرت عن الاستعلام عن ١٥٩٧ متبرعًا على موقع مبادرة «١٠٠ مليون صحة»، حيث تم تجميع ١٣٤١ كيس دم، وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية.

توجيهات صحة الغربية

إلى جانب توفير وصرف كميات من مكونات الدم المختلفة لتلبية احتياجات المرضى بالمستشفيات ، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بكفاءة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأضافت وكيلة الوزارة أنه تم صرف ١٧٤٤ وحدة من كرات الدم الحمراء المركزة، و٧٦٦ كيس بلازما طازجة مجمدة، و٢٩ وحدة صفائح دموية، بالإضافة إلى ٢٦ وحدة كرايو، بإجمالي ٢١٣٥ وحدة من الدم ومشتقاته تم صرفها لدعم الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

جهود فرق بنوك الدم



كما أشارت الدكتورة ناهد مولانا، مدير إدارة بنوك الدم بمديرية الشؤون الصحية بالغربية، إلى استمرار جهود فرق بنوك الدم في متابعة احتياجات المستشفيات والعمل على توفير كميات الدم ومشتقاته بصورة منتظمة، مع تكثيف جهود التوعية بأهمية التبرع بالدم، لما يمثله من دور محوري في إنقاذ حياة المرضى والمصابين ودعم المنظومة الصحية بالمحافظة.