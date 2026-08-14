توفيق محمد على أعتاب الأهلي.. خطوة واحدة تفصل اللاعب عن الإعلان الرسمي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن آخر تطورات صفقة توفيق محمد، لاعب بتروجيت، بعدما بات اللاعب قريبا من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكد الغندور عبر حسابة بموقع فيسبوك أن توفيق محمد يخضع حاليا للكشف الطبي، تمهيدا للإعلان الرسمي عن الصفقة، واستكمال إجراءات قيد اللاعب في سجلات الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتأتي هذه الخطوة بعد توصل الأهلي إلى اتفاق مع بتروجيت بشأن انتقال اللاعب، في إطار تحركات القلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق قبل غلق باب القيد.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي عقب اجتياز توفيق محمد الفحوصات الطبية وإنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بالقيد، ليصبح لاعبا في صفوف الأهلي بصورة رسمية.