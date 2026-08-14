مهيب عبد الهادي: بيان عبدالله السعيد جميل أوي أوي

أشاد الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي ببيان عبدالله السعيد، لاعب الزمالك، الذي نشره مؤخرًا، معبرًا عن إعجابه الشديد بما جاء في البيان.

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وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بيان عبدالله السعيد جميييل أوي أوي»، في تعليق مختصر على البيان وما تضمنه من رسائل.

ويأتي تعليق مهيب في ظل حالة من الاهتمام ببيان عبدالله السعيد، الذي أثار تفاعلًا بين جماهير الزمالك والمتابعين، خاصة مع ارتباطه بالمرحلة الحالية للفريق.

وكان قد أكد عبدالله السعيد أن ما صدر عنه يأتي حرصًا على توضيح موقفه أمام جماهير الزمالك، ووضع النقاط على الحروف، مع التأكيد على احترامه للنادي وجماهيره، متمنيًا أن تسود الفترة المقبلة أجواء من الهدوء والاستقرار بما يخدم مصلحة الفريق.