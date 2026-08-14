إصابة 36 شخصا في أسوأ حرائق غابات في كرواتيا

أصيب 36 شخصاً على الأقل جراء حريق غابات هائل اندلع في مدينة أوميش الساحلية جنوب كرواتيا، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن 14 مصاباً نقلوا إلى المستشفى، بينهم 7 في حالة حرجة تهدد حياتهم، وتعمل السلطات على نقل بعضهم إلى العاصمة زغرب لتلقي رعاية متخصصة.

"اشتعل كل شيء في ثانية".. السياح الأكثر تضرراً

وقال جوران لوفيتش، صاحب مقهى قرب موقع الحريق في لوكفا روجوزنيتسا لصحيفة "يوتارني ليست": "اشتعل كل شيء في ثانية واحدة. بدأ في منطقة غابية خالية من المنازل".

وأشار الصليب الأحمر المحلي إلى أن معظم المتضررين من السياح، وأن كثيرين فقدوا وثائقهم الشخصية.

وقال توميسلاف جوجو من الصليب الأحمر في سبليت: "لم أشهد شيئاً كهذا منذ 15 عاماً".إجلاء 1000 شخص بينهم 300 تشيكي

وأسفر الحريق عن إجلاء نحو 1000 شخص من المنطقة، بينهم نحو 300 سائح تشيكي وفق وسائل إعلام تشيكية. وأرسلت براغ ضابط شرطة لتنسيق عمليات الإجلاء والاستجابة الطارئة.

أسوأ الحرائق في السنوات الأخيرة

ووصف رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش الحريق بأنه "أحد أسوأ الحرائق في السنوات الأخيرة"، مؤكداً خلال زيارته أوميش صباح اليوم لعقد اجتماع مع فرق الطوارئ أنه "لا توجد وفيات مؤكدة حتى الآن".

وأضاف عبر منصة X أن "الرعاية الطبية تقدم لجميع المصابين"، وشكر رجال الإطفاء وتعهد بدعم مالي للمجتمعات المتضررة.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش إلى المدينة لاحقاً للوقوف على الأوضاع.

150 مليون أوروبي يشهدون درجات حرارة تصل إلى 35 أو أكثر

يشهد حوالي 150 مليون شخص في أوروبا درجات حرارة تبلغ 35 درجة مئوية أو أعلى اليوم الجمعة، وفقًا لتحليل أجرته وكالة فرانس برس.

وذكرت وكالة فرانس برس أن درجات الحرارة ستتجاوز 30 درجة مئوية لحوالي ثلاثة من كل خمسة من سكان أوروبا (باستثناء تركيا)، أي ما يعادل حوالي 350 مليون شخص.