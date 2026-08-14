بعد وصفه مانشستر يونايتد بالأفضل.. لاعب أستون فيلا يعتذر للجماهير

اعترف يوري تيليمانس بأنه أخطأ في وصف مانشستر يونايتد بأنه "أفضل" من أستون فيلا، مقدمًا اعتذاره لجماهير ناديه السابق بعد موجة من الانتقادات التي وجهوها له.

وكان تيليمانس قد أنهى مشواره مع أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما انضم إلى مانشستر يونايتد، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز 13 مرة، مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

وخلال حديثه لوسائل الإعلام في أيرلندا مطلع الأسبوع الجاري، أكد تيليمانس أن أستون فيلا ساعده على استعادة أفضل مستوياته، قبل أن يقول: "هناك أندية أفضل من فيلا، ومانشستر يونايتد أحدها".

وتسببت تصريحات اللاعب في حالة من الغضب بين جماهير أستون فيلا، ما دفعه إلى توضيح موقفه والاعتذار عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال تيليمانس: "لم أقصد أبدًا أن تُسيء كلماتي التي نقلتها وسائل الإعلام أمس إلى أي شخص أو إلى نادي أستون فيلا لكرة القدم، الذي أكن له احترامًا كبيرًا، وأشكره على السنوات الثلاث الماضية".

وأضاف: "مع ذلك، أعترف بأنني أخطأت، وأعتذر عن اختياري للكلمات. سأكون أكثر حذرًا في المستقبل، وأتمنى للنادي كل التوفيق في المستقبل".

أرقام يوري تيليمانس مع أستون فيلا

وخلال فترة وجوده مع أستون فيلا، ساهم تيليمانس بشكل مباشر في 34 هدفًا، بعدما سجل 10 أهداف وصنع 24 أخرى.

كما تصدر قائمة لاعبي الفريق في صناعة الفرص خلال المواسم الثلاثة الماضية برصيد 165 فرصة، بالتساوي مع مورجان روجرز، الذي رحل عن النادي أيضًا هذا الصيف.

ويأتي اعتذار تيليمانس، في الوقت الذي يستعد فيه لخوض مرحلة جديدة مع مانشستر يونايتد، بينما تلقى أستون فيلا خسارة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1 في كأس السوبر، مساء الأربعاء.