غلق ميدان رامو كليًا 7 أيام لتنفيذ أعمال رفع الكمر الخرساني لمشروع القطار الكهربائي السريع

أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ أعمال رفع الكمر الخرساني الخاص بمشروع القطار الكهربائي السريع – الخط الأول «العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح»، أعلى طريق غرب سوميد، وتحديدًا بميدان رامو الرابط بين مناطق الحي المتميز ومناطق غرب سوميد بمدينة ٦ أكتوبر؛ فقد تقرر إجراء غلق كلي لميدان رامو.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن أعمال الغلق ستبدأ اعتبارًا من غدٍ السبت 15 أغسطس 2026، وحتى صباح الجمعة 21 أغسطس 2026، وذلك خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا، لتنفيذ أعمال رفع الكمر الخرساني بالموقع.

وأشارت إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت التحويلات المرورية اللازمة على النحو التالي:

- القادم من الحي المتميز في اتجاه مناطق غرب سوميد:

استكمال السير بشارع عبد الخالق ثروت في اتجاه طريق الواحات، ثم الدخول يمينًا في اتجاه طريق غرب سوميد عقب تجاوز منطقة الأعمال.

- القادم من مناطق غرب سوميد في اتجاه الحي المتميز:

استكمال السير بطريق غرب سوميد في اتجاه طريق امتداد محور 26 يوليو، ثم الدخول يمينًا إلى شارع سعاد كفافي، وصولًا إلى مناطق الحي المتميز.

كما تم التنسيق بين الإدارة العامة لمرور الجيزة والإدارة العامة للمرور والشركة المنفذة للأعمال، لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والعلامات المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال بالكامل، بما يضمن أمن وسلامة المواطنين وقائدي المركبات.

وأكدت محافظة الجيزة أنه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية ومتابعتها على مدار فترة تنفيذ الأعمال، مع اتخاذ ما يلزم لضمان انتظام الحركة وتقليل أي تأثيرات مرورية ناتجة عن أعمال الغلق.

وأهابت محافظة الجيزة بقائدي المركبات الالتزام بالتحويلات المرورية المقررة وتعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم وتيسيرًا للحركة المرورية.