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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مريضة نفسيا.. الداخلية تكشف حقيقة تعدي أسرة على ابنتهم بسوهاج

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام أهليتها بالتعدى عليها بالضرب محدثين إصابتها والزعم بتقاعس الأجهزة الأمنية بسوهاج عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 7/ الجارى تبلغ لمركز شرطة جهينة من القائمة على النشر (طالبة "مصابة بكدمات وسحجات متفرقة " – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (والديها وشقيقها) لقيام شقيقها بالتعدى عليها بالضرب ومحاولة طردها من غرفتها بمساعدة والديها.

 أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم أقر والداها بأنها تعانى من اضطراب نفسي وتتلقى العلاج بإحدى العيادات النفسية "وقدموا ما يفيد ذلك"، واعترفوا بتعديهم عليها لقيامها بإحداث إصابة شقيقها بسحجات متفرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سوهاج

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