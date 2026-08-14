أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو

شهدت مدينة 15 مايو بالقاهرة واقعة مأساوية، تحولت خلالها جلسة صلح بين أفراد أسرة إلى جريمة دامية، بعدما أطلق مهندس أعيرة نارية على أسرة زوجته، ما أسفر عن مصرع عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، نتيجة حدوث خلافات أسرية.

محاولة لإنهاء الخلافات

وبحسب البيانات التي حصلنا عليها، فقد وقعت الجريمة خلال الساعات الأولى من الليل، حيث كان عدد من أفراد الأسرة مجتمعين في محاولة لإنهاء الخلافات والوصول إلى حل، قبل أن تتطور الأمور بصورة مفاجئة وتنتهي بإطلاق النار وسقوط الضحايا.

مهندس يطلق النار خلال جلسة صلح

وتشير المعلومات الأولية إلى أن المتهم، مهندس، وأطلق الأعيرة النارية تجاه عدد من أفراد أسرة طليقته خلال جلسة الصلح، ما أسفر عن مصرع شقيقي طليقته وابنته، إلى جانب سقوط مصابين في الواقعة.

بلاغ للجهات الأمنية بالواقعة

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث إطلاق نار داخل أحد العقارات بمدينة 15 مايو، وعلى الفور توجهت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وبدأت في فحص ملابسات الحادث.

جنة الله إياد ضحية والدها

أسماء ضحايا جريمة 15 مايو

وأسفرت الواقعة وفق البيانات التي حصلنا عليها عن مصرع كل من:

هاني حنفي محمد، 45 سنة، بالمعاش، وشقيق طليقة المتهم.

أحمد حنفي، 42 سنة، محاسب، وشقيق طليقة المتهم.

جنة الله إياد محمد، 22 سنة، طالبة بخدمة اجتماعية جامعة حلوان.

محمد خليل، 50 سنة، بالمعاش، وزوج ابنة خالة طليقة المتهم.

أسماء المصابين

ولم تقتصر الواقعة على الضحايا، حيث أصيب إثنين من المتواجدين بمحل الحادث، وجاءت بياناتهما كالتالي:

عابد إياد محمد أحمد، 21 سنة، مصاب بطلق ناري في القدم اليمنى.

إياد محمد أحمد، 45 سنة، مصاب بطعنة نافذة في الظهر.

وجرى التعامل مع المصابين واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال إصاباتهما.

ضبط المتهم

وعقب وقوع الجريمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق في الواقعة، للوقوف على تفاصيل ما جرى خلال جلسة الصلح، وكشف ملابسات الحادث وأسبابه ودوافعه، إلى جانب استكمال التحريات وسماع أقوال المصابين والشهود.