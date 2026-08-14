حقيقة مد الإجازة لطلاب المدارس وتأجيل الدراسة.. ماذا قررت التعليم ؟

مد الإجازة لطلاب المدارس وتأجيل الدراسة .. خبر يتساءل أولياء الأمور عن مدى صحته على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي

من جانبها ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد الإجازة لطلاب المدارس وتأجيل الدراسة ، مشددة على بدء الدراسة في المدارس في موعدها المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم دون تغيير .

موعد بدء العام الدراسي 2027 .. هل تقرر تأجيله ؟

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه حتى الآن لم يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف قرارا رسميا ينص على تأجيل موعد بداية العام الدراسي 2027 في المدارس.

كما لم تعلن وزارة التعليم العالي حتى الآن أي قرارات رسمية تفيد بـ تأجيل موعد بدء العام الدراسي 2027 المعلن رسمياً.

موعد بدء العام الدراسي 2027 للمدارس الحكومية

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تقرر رسمياً أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2027 للمدارس الحكومية والرسمية والخاصة والمتفوقين واليابانية يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت .

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس الدولية

كما حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس الدولية

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس الدولية مختلف عن موعد المدارس الحكومية ، مؤكدةً أن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية سيكون يوم 6 سبتمبر 2026 .

العام الدراسي 2027 .. الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد الإعلان الرسمي عن قرار تحديد يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 ليكون موعد بدء العام الدراسي 2027 ، أكدت الوزارة استمرار العام الدراسي 2027 حتى الخميس 24 يونيو 2027 ، بإجمالي 39 أسبوعًا دراسيًا

يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول 93 يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني 90 يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي إلى 183 يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.

تبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت 23 يناير 2027 ، وحتى الخميس 4 فبراير 2027 .

يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.



تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من 9 يناير 2027 وحتى 14 يناير 2027 ، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027 .

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 6 فبراير 2027 ، ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2027 ، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفترة من 22 مايو 2027 وحتى 27 مايو 2027 ، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية من 29 مايو 2027 وحتى 3 يونيو 2027 .

تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من 29 مايو 2027 وحتى 10 يونيو ٢٠٢٧.

تبدأ امتحانات الصف الثاني بكالوريا 2027 من 12 يونيو 2027 وحتى 22 يونيو 2027 .

بدء امتحانات الثانوية العامة 2027 من 26 يونيو 2027 وحتى 21 يوليو 2027 .

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في الجامعات والخريطة الزمنية

ومن جانبه .. صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أنه بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2026/2027، سيكون موعد بدء العام الدراسي 2027 في الجامعات السبت 19 سبتمبر 2026

وتُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول "Mid–Term" في الجامعات خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر نوفمبر حسب كل كلية، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 15 أسبوعًا، تنتهى الخميس 31 ديسمبر 2026

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 2 يناير 2027، وتنتهى الخميس 21 يناير 2027، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 23 يناير 2027.

واضاف أن إجازة نصف العام 2027 تنتهي الخميس 4 فبراير 2027، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 6 فبراير 2027، وتُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "Mid–Term" بداية من الثلث الأخير من شهر مارس وحتى الثلث الأول من شهر أبريل 2027 حسب كل كلية، وتستمر الدراسة لمدة 15 أسبوعًا، تنتهى الخميس 20 مايو 2027، وتُجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2027، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.