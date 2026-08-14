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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: تنفيذ 260 دورة تدريبية بمركز سنديون لمقدمي الخدمات الصحية خلال عام

جانب من التدريب
جانب من التدريب
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إنجازات مركز تدريب سنديون التابع للإدارة العامة لمراكز التدريب، بقطاع تنمية المهن الطبية خلال العام المالي 2025/2026، والذي شهد زيادة في عدد الدورات التدريبية وأعداد المتدربين والتوسع في نطاق التغطية الجغرافية، في إطار توجهات الوزارة بالاستثمار في رأس المال البشري ودعم مقدمي الخدمات الصحية وتطوير البرامج التدريبية لرفع كفاءة الكوادر العاملة بالقطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تنفيذ 260 دورة تدريبية ضمن 29 برنامجاً تدريبياً متنوعاً استفاد منها 4250 متدرباً من مختلف الفئات المهنية بالقطاع الصحي.

ومن جانبها، أضافت الدكتورة هنادي محمد رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، أن التمريض جاء في مقدمة الفئات المستفيدة بإجمالي 2139 متدرباً يليه الصيادلة بعدد 762 متدرباً ثم الأطباء البشريون بعدد 516 متدرباً وأطباء الأسنان بعدد 182 طبيباً إلى جانب تدريب عدد من العاملين بالفئات الإدارية.

وأكدت الدكتورة إسراء أبوزيد مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب أن المركز حقق معدلات نمو ملحوظة حيث ارتفع عدد الدورات التدريبية بنسبة 162% وزاد عدد المتدربين بنسبة 116% مقارنة بالعام المالي السابق كما ارتفع نطاق التغطية الجغرافية بنسبة 178% بعد أن توسعت أنشطة المركز لتشمل متدربين من 25 محافظة مقابل 9 محافظات خلال العام السابق.

 تحليل الاحتياجات التدريبية 

وأوضحت الدكتورة حسناء صالح مدير مركز تدريب سنديون، أن جميع البرامج التدريبية جاءت استجابة لنتائج تحليل الاحتياجات التدريبية الذي يجريه المركز بصورة ربع سنوية من خلال استبيانات متخصصة بما يضمن تصميم برامج تتوافق مع الاحتياجات الفعلية للعاملين، مشيرة إلى استحداث برامج جديدة استجابة لتعليمات الإدارات الفنية بديوان عام الوزارة من بينها برنامج التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي والتعاون مع الإدارة العامة لسلامة المرضى في تنفيذ برامج تدعم جودة الرعاية الصحية وتعزز ثقافة سلامة المرضى وتشمل معايير اعتماد المنشآت الصحية ومعايير السلامة الوطنية.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان حرصها على إتاحة الفرص التدريبية بصورة مستمرة لجميع العاملين بالقطاع الصحي ويمكن متابعة البرامج والدورات التي يقدمها المركز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وزارة الصحة التدريب سنديون القليوبية الطب العلاجي

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