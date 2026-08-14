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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تاجر مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 200 مليون جنيه

اموال
اموال
مصطفى الرماح

قامت الأجهزة الأمنبة بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.


 

 إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية –شراء العقارات والمركبات) .


 

 قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (200) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 

وذاك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .



 

الأجهزة الأمنبة عنصر جنائى مليون جنيه

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