بالشوم والسلاح الأبيض.. القبض على طرفى مشاجرة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام "سلاح أبيض وعصا خشبية" بالإسكندرية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 11/ الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بين طرف أول : (عاطل"له معلومات جنائية" - مصاب بكدمة بالوجه) ، وطرف ثان : (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – أحدهما مصاب بكدمة بالوجه) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لخلافات سابقة بينهم قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام "عصا خشبية ، وسلاح أبيض" محدثين إصابتهم المنوه عنها.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة الظاهرين بمقطع الفيديو، وتم بإرشادهم ضبط (العصا الخشبية، والسلاح الأبيض "المستخدمان فى التعدى")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعــة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





