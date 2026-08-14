سارق كهرباء.. الداخلية تكشف تفاصيل إدعاء شخص باقتحام الشرطة لمنزله بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام قوة أمنية من شرطة الكهرباء بإقتحام منزله بالشرقية وتحرير مخالفة له دون وجه حق.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21/ يوليو المنقضى وأثناء قيام حملة أمنية لمكافحة جرائم سرقة التيار الكهربائى تنسيقاً والجهات المعنية بدائرة قسم شرطة الزقازيق بالشرقية تضم ( فنى تابع لشركة الكهرباء ، فرد شرطة) بفحص حالات سرقة الكهرباء بأحد العقارات تبين لهم وجود حالة سرقة تيار كهربائى بشقة كائنة بالدور الثالث خاصة بالقائم على النشر"بالمعاش حالياً" (تم توثيقها بمقطع فيديو من خلال إجراء فصل التيار الكهربائى عن العداد وتبين وجود سرقة تيار كهربائى "تيار مباشر " من خلف العداد).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فى إطار من الشرعية والقانون .





