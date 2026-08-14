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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لمدة 7 أيام.. غلق ميدان رامو بالجيزة لاستكمال مشروع القطار الكهربائي

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية
مصطفى الرماح

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع الكمر الخرسانى بمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الأول (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين - مطروح) .
 


 

ما يستلزم الغلق الكلى بميدان رامو لتنفيذ تلك الأعمال.. وذلك لمدة "7 أيام" اعتباراً من يوم السبت الموافق (15/8/2026) وحتى صباح يوم الجمعة الموافق (21/8/2026) على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً، ما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى :-

- حركة سير المركبات القادمة من "الحى المتميز" وترغب باستكمال السير تجاه مناطق "غرب سوميد" يتم استكمال السير بشارع "عبدالخالق ثروت" تجاه "الواحات" ثم الدخول يميناً اتجاه طريق "غرب سوميد" عقب تجاوز منطقة الأعمال.

- حركة سير المركبات القادمة من مناطق "غرب سوميد" وترغب باستكمال السير إتجاه "الحى المتميز" يتم استكمال السير بطريق "سوميد" تجاه طريق "امتداد محور 26 يوليو" ثم الدخول يميناً تجاه شارع "سعاد كفافى" اتجاه مناطق الحى المتميز.

 ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الإدارة العامة لمرور الجيزة كثافات مرورية القطار الكهربائى

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