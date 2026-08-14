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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخصائية نفسية تحذر من فخ المقارنة على السوشيال ميديا: قارن نفسك بنفسك| فيديو

السوشيال ميديا
السوشيال ميديا
البهى عمرو

حذرت الدكتورة سنا سليمان، أخصائي الطب النفسي بقصر العيني، من تأثير الانتقادات والتنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي على ثقة الإنسان بنفسه، مؤكدة أن الشخص الذي يوجه انتقادًا من خلف شاشة لا يرى الصورة الكاملة لحياة الشخص الآخر.

وأضافت الدكتورة سنا سليمان، خلال لقائها مع الإعلامية حياة مقطوف والإعلامي أحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن المقارنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي غالبا ما تكون غير عادلة، لأن الإنسان يقارن حياته بكل تفاصيلها وصعوباتها بأفضل اللحظات التي يختار الآخرون نشرها.

وشددت على أهمية أن يقارن الشخص نفسه بنفسه، وأن يركز على تطوير قدراته بدلا من الانشغال بحياة الآخرين، مؤكدة أن تقبل الذات لا يتعارض مع الرغبة في التطوير وتحسين النفس.

وأشارت إلى أن من أبرز علامات ضعف الثقة بالنفس لدى الأطفال التردد في اتخاذ القرارات، والخوف من مواجهة الآخرين أو التعرف على أشخاص جدد، إلى جانب الحديث السلبي عن الذات.

وأكدت أن الرياضة والهوايات تساعدان الأطفال على تعزيز ثقتهم بأنفسهم، موضحة أن الهدف ليس الفوز فقط، وإنما المحاولة والالتزام وتطوير المهارات.

وشددت على ضرورة الفصل بين الفشل وبين قيمة الإنسان، موضحة أن الرسوب في امتحان أو التعرض لموقف صعب لا يعني أن الشخص فاشل، وأن قيمة الإنسان لا يجب أن تكون مرتبطة بنتيجة أو شكل أو رأي الآخرين.

السوشيال ميديا الطب النفسي قصر العيني التواصل الاجتماعي امتحان التنمر

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