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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس بلدية قصرة: 3 عائلات محاصرة منذ أيام.. والمستوطنون يمنعون وصول الخدمات

والمستوطنون
والمستوطنون
رحمة سمير

أكد عبد العظيم الوادي رئيس بلدية قصرة في نابلس، أن البلدة تعاني الأمرين من المستوطنين وجيش الاحتلال، موضحًا أن هناك حاليًا 3 العائلات الفلسطينية محاصرة منذ صباح الأحد الماضي، مشيرًا إلى أن المجلس البلدي لا يستطيع تقديم أي خدمة لهذه العائلات التي تضم سكانًا من النساء والأطفال.

وأوضح الوادي، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المياه مقطوعة والكهرباء معطلة، مؤكدًا عدم قدرة البلدية على إعادة شبك التيار الكهربائي لأهالي جبل رأس العين في بلدة قصرة، بسبب تعديات المستوطنين ومساندة جيش الاحتلال للمستوطنين.


وأشار رئيس بلدية قصرة إلى أن جيش الاحتلال يستطيع خوض حرب كبرى وقتل النساء والأطفال، كما فعل في 7 أكتوبر في غزة، وبإمكانه إنهاء عملية قصرة خلال ربع ساعة، لكنه «يقتل الوقت لصالح المستوطنين» حتى يعيدوا التوسع على حساب الأراضي الفلسطينية في بلدة قصرة وبناء الخيام.

ولفت «الوادي» إلى أن جيش الاحتلال يرغب في استمرار العملية التي يقوم بها المستوطنون، وهي السيطرة على جبل رأس العين وحصار هذه العائلات، مؤكدًا أن جيش الاحتلال من أقوى الجيوش الموجودة في المنطقة وبإمكانه حسم هذه العملية واعتقال المستوطنين ومحاكمتهم، خاصة أنهم جاءوا إلى منطقة، حسب اتفاقية أوسلو، هي منطقة «ب» وتخضع للسلطة الوطنية الفلسطينية، ويحق لبلدية قصرة السيطرة عليها وللسكان أن يبنوا ويعيشوا مطمئنين في هذه المنازل.

https://www.youtube.com/shorts/e1nBx-UQuNk 

رئيس بلدية قصرة المستوطنون الخدمات جيش الاحتلال جبل رأس العين

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