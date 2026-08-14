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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لغز أسطوانة الهيليوم في مول أرابيلا.. كيف تحول غاز «غير قابل للاشتعال» إلى كارثة وضحايا ؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في الوقت الذي تبدو فيه أسطوانات الهيليوم جزءًا عاديًا من تجهيزات محال الهدايا والمناسبات، أعاد الحادث الذي وقع داخل مول أرابيلا بلازا بالتجمع الخامس طرح أسئلة مهمة حول مخاطر التعامل مع الغازات المضغوطة، خاصة بعد أن أعلنت وزارة الداخلية أن انفجار أسطوانة هيليوم داخل أحد محال بيع الهدايا بالطابق الأرضي أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين، إلى جانب اندلاع حريق محدود تمت السيطرة عليه.

الحادث، الذي خلف حالة من الصدمة بين المتواجدين في المكان، فتح الباب أمام تساؤلات عديدة.. كيف يمكن لغاز معروف بأنه خامل وغير قابل للاشتعال أن يرتبط بحادث بهذه الخطورة؟ وهل تمثل أسطوانة الهيليوم خطرًا في حد ذاتها رغم عدم قابلية الغاز للاشتعال؟
 

هل الهيليوم قابل للانفجار؟

الإجابة تحتاج إلى توضيح مهم؛ فالهيليوم في حد ذاته غاز خامل وغير قابل للاشتعال، وبالتالي فإن الخطر لا يتمثل في احتراق الغاز كما يحدث مع بعض الغازات القابلة للاشتعال.

لكن وجود الهيليوم داخل أسطوانة تحت ضغط مرتفع يجعل الأسطوانة نفسها مصدرًا للخطر إذا تعرضت للتلف أو سوء الاستخدام. فالضغط الكبير داخلها يخزن قدرًا من الطاقة يمكن أن يتحرر بصورة مفاجئة وعنيفة في حال حدوث خلل بالأسطوانة أو الصمام.

وبالتالي، فإن ما يطلق عليه أحيانًا «انفجار أسطوانة الهيليوم» قد يكون في الأساس انفجارًا ميكانيكيًا ناتجًا عن تحرر الضغط بصورة مفاجئة، وليس انفجارًا ناتجًا عن اشتعال الهيليوم.

متى تتحول أسطوانة الهيليوم إلى خطر؟

تزداد مخاطر أسطوانات الغازات المضغوطة عندما لا يتم التعامل معها وفق قواعد السلامة، سواء أثناء التخزين أو النقل أو الاستخدام.

ومن أبرز عوامل الخطورة شراء الأسطوانات من مصادر غير موثوقة، أو تخزينها بصورة غير صحيحة، خاصة إذا كانت موضوعة بشكل أفقي أو مائل من دون تثبيت محكم، بما قد يجعلها عرضة للسقوط أو تعرض الصمام للتلف.

كما تمثل الحرارة المرتفعة ومصادر اللهب والكهرباء عوامل تستوجب الحذر، إلى جانب استخدام صمامات تالفة أو قديمة وعدم إجراء أعمال الفحص والصيانة اللازمة بصورة دورية.
 

وتؤكد إرشادات السلامة الخاصة بالغازات المضغوطة أهمية التعامل مع الأسطوانات باعتبارها معدات ضغط عالية الخطورة، حتى عندما يكون الغاز الموجود بداخلها غير قابل للاشتعال.

تلف الصمام قد يسبب كارثة

من أخطر الأجزاء في أسطوانة الغاز الصمام، إذ إن تعرضه للكسر أو التلف قد يؤدي إلى خروج الغاز تحت ضغط شديد. وفي بعض الحالات يمكن أن تتحرك الأسطوانة بعنف نتيجة قوة الدفع الناتجة عن خروج الغاز، لتتحول إلى جسم خطير قد يصطدم بالأشخاص أو المنشآت.

كما أن تعرض الأسطوانة نفسها للتلف أو درجات الحرارة المرتفعة قد يؤثر في قدرتها على تحمل الضغط الداخلي، وهو ما يجعل قواعد التخزين والنقل والتثبيت جزءًا أساسيًا من إجراءات الوقاية.

وتشير إرشادات الجهات المتخصصة في السلامة المهنية والغازات المضغوطة، ومنها إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية (OSHA) وجمعية الغازات المضغوطة (CGA)، إلى ضرورة الالتزام بمعايير صارمة عند التعامل مع هذه الأسطوانات.

المورد المعتمد.. خط الدفاع الأول

ولا تقتصر إجراءات السلامة على طريقة استخدام الأسطوانة فقط، وإنما تبدأ منذ مرحلة الشراء والتعبئة. فالحصول على الأسطوانات من موردين معتمدين، والتأكد من سلامة العبوة والصمام، وفحصها بشكل دوري، كلها خطوات تقلل احتمالات وقوع الحوادث.

كما تبرز أهمية الرقابة على عمليات التعبئة، خاصة مع ضرورة التأكد من أن الأسطوانة تحتوي على الغاز المخصص لها وبالمواصفات المطلوبة، وعدم التعامل مع أي أسطوانة مجهولة المصدر أو غير واضحة الحالة الفنية.

حادث مول أرابيلا بلازا يعيد التأكيد على أن خطورة أسطوانات الغازات لا ترتبط فقط بطبيعة الغاز الموجود بداخلها، وإنما كذلك بالضغط المرتفع وسلامة الأسطوانة والصمام وطريقة التخزين والنقل والاستخدام.

الهيليوم مول أرابيلا بلازا أسطوانة الهيليوم الهدايا الغازات

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